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共軍又發動聯合戰備警巡 今上午15架飛機越海峽中線
國防部今天（8日）中午12時30分發布新聞稿，表示自今晨8時20分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機出海活動，總共18架次，其中15架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
相較之下，昨天的台灣海峽上空則相對「安靜」：共機只有6架次在台灣海峽西半部空域活動，其中1架航跡曾經超越中線，另外在東部外海偵獲1架直升機，是從中共海軍艦艇上起飛。
依據國防部公布的資訊，中共在台灣周邊每月約舉行3至4次「聯合戰備警巡」，上月高達5次（3、6、13、23、30日），打破以往紀錄。
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