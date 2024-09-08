共軍又發動聯合戰備警巡 今上午15架飛機越海峽中線

國防部推裝備汰除計畫，提升裝備妥善率。這帶出的議題是，裁減裝備的根本理由，可能就是部隊維持費不足。 請問，錢都花到哪裡去了？ 除了募兵、復徵義務役與超額對美軍購，消耗掉大筆部隊維持費之外，還有哪些隱藏性因素？資深記者洪哲政為您整理分析。

2024-09-08 07:30