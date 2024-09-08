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明鏡週刊：德國軍艦9月中穿越台灣海峽 22年來首見

中央社／ 法蘭克福7日綜合外電報導

2艘德國軍艦將於本月中旬穿越台灣海峽，成為22年來首度穿越台海的德國海軍艦艇。路透
2艘德國軍艦將於本月中旬穿越台灣海峽，成為22年來首度穿越台海的德國海軍艦艇。路透
德國「明鏡週刊」（Der Spiegel）今天報導，2艘德國軍艦將於本月中旬穿越台灣海峽，成為22年來首度穿越台海的德國海軍艦艇。

路透社上月報導，這些軍艦正等待柏林的命令，準備駛過台灣海峽，此舉引來北京對德國的譴責。

「明鏡週刊」引述未透露姓名消息人士的說法稱，北京不會收到有關德國船隻通過的正式通知，以強調柏林認為此次航行屬於正常行動。德國國防部則拒絕針對報導內容發表評論。

美國和加拿大等國數週來已派遣軍艦通過台灣海峽，如果德國也加入行列，將是德國海軍自2002年以來首次通過台海。

德國海軍特遣隊少將指揮官舒爾茲（Axel Schulz）上月告訴路透社，這樣的行動將表明德國致力於建立以規則為本的秩序，並和平解決領土相關衝突。

這2艘德國軍艦目前正與法國、印尼、義大利、日本、馬來西亞、新加坡、菲律賓和美國部隊一起參加區域演習。

北京經常譴責外國軍艦穿越台海的行動，並聲稱其「破壞區域的和平與穩定」。

北京 德國 軍艦

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