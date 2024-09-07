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海鯤艦泊港測試傳70項未過關 海試恐延至明年4月

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國造潛艦海鯤艦傳出泊港測試（HAT）有70項目未過關，出海測試恐延至明年4月。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦傳出泊港測試（HAT）有70項目未過關，出海測試恐延至明年4月。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦海鯤號正在泊港測試階段，各界關注究竟何時可以展開海上測試。不過傳出目前進行中的泊港測試還有70多個項目未通過測試，還需進行校正再補驗測，使得原先預估可在10月進行的海試，恐怕要延後明年4月。

行政院卓榮泰昨天視察台灣造船公司，關切海鯤號的測試進度，並強調強化國家安全，必須做長遠規劃，一次把7艘潛水艇的預算跟供給擺在同一個計劃內，不要讓這份堅定打折扣。不過同一時間軍中也傳出，海鯤號泊港測試還有70多個項目未通過測試，全部通過才可出海進行海測，使得原先樂觀預估可在10月進行的海試，恐怕要延後明年4月。

另一方面，行政院在8月22日明年度總預算案拍板的最後關頭才核定潛艦國造預算案，總計分14個年度編列，並且按「3+2+2」方式分三階段建造後續7艘量產潛艦。不過傳出海軍司令唐華力主將原先的「3+2+2」建造順序改為「2+3+2」使得雖然預算總金額不變，但14個年度的分年預算必須重新計算編列，國防部延至8月27日才敲定全案。

根據明年度預算書中公布的「國造潛艦第三階段後續艦籌建案」預算配比，14個年度除明年編列20億元外，第二年起由170億元逐步增加，在2029年達到高峰的321億元，此後再緩步下降，相關人士分析，若仍採「3+2+2」模式建造，分年預算應該會呈現一開始直接拉高、後續年度平穩逐步下降的趨勢，從明年度預算書所呈現趨勢顯示潛艦造艦模式應該已經調整。

卓榮泰 唐華 國防部 海鯤號 潛艦國造 行政院

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