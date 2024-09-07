軍備局未編列D3原型車預算案 黑熊戰車又成空中樓閣？

國防部軍備局原允諾明（2025）年與中科院共同投入3億元科研基金，打造105mm輪型戰車D3原型車。但軍備局明年預算案中並未見這項計畫與和預算。對於105mm砲輪型戰車是否能取代現役的M41D戰車，陸軍司令部也不願鬆口。

國防部軍備局獲得管理處長李健青少將曾對外公開表示，軍備局與中科院合作，自民國2019年起投入105mm輪型戰車研製，2022年完成D1、D2兩輛樣車，2023年通過陸軍初期的作戰測評。他允諾，軍備局將繼續投入基金研發，按陸軍需求進行車體與砲塔研改，預計2025年完成D3樣車，交由陸軍驗證。

這項耗資7億元以獵豹專案為名研發的105mm輪型戰車，被網友暱稱為黑熊戰車。軍備局今年曾在集集209廠公布研發成果，並透露規劃由負責砲塔的中科院自有基金出資1.7億、負責戰車底盤軍備局自有基金出資1.2億元，再行籌建車高不超過3公尺的全新D3樣車，預估在2025年完成，並交由陸軍驗證，即可進行小批量生產，投入台澎防衛作戰。

但根據國防部2025年度預算案，軍備局明年軍品研發計畫，包括與學界、產界合作的國防先進科技研究計畫、功率電子射頻產業應用發展計畫、野戰全身型動力外骨骼系統開發與製造金屬積層製造技術有關的次世代先進製造關鍵技術開發。不見105mm輪型戰車後續預算案。

國防部月前曾公布包括部署金門外離島的M41D戰車將在5年內汰除，外界期待將可由105mm輪型戰車取代。但就此案詢及陸軍司令部，軍方表示M41D戰車現仍部署於金門地區擔任戰備防務，妥善率達90%以上，後續待新式裝備建案籌獲後，再逐年檢討汰除。對替代裝備沒有評論。