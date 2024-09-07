快訊

止血？ 傳柯文哲遭押前說會給黨「交代」 民眾黨大老說話了

郵局出包！官兵重複撥薪金額逾3.8億 國防部出聲了

柯文哲家前放炮還辱柯媽 中年婦到案前態度丕變疑落跑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郵局烏龍官兵重複撥薪 軍方：已要求中華郵政釐清檢討

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台中地區發生因郵局轉帳作業疏失，導致部分國軍官兵9月薪俸重複入帳的狀況，金額達3億8千多萬元。記者李人岳／攝影
台中地區發生因郵局轉帳作業疏失，導致部分國軍官兵9月薪俸重複入帳的狀況，金額達3億8千多萬元。記者李人岳／攝影

台中地區發生因郵局轉帳作業疏失，導致部分國軍官兵9月薪俸重複入帳的狀況，金額達3億8千多萬元。軍方表示，到今天為止還有11位官兵因已經提領導致餘額不足，其餘均已由郵局完成溢撥款項沖回，國防部正協助通知當事人盡速回補，也會研議國軍人員薪資入帳的精進措施。

台中郵局五權路郵局3日對國軍中部地區財務處進行官兵薪資撥款作業時，發生員工重複傳送，造成1萬964筆、3億8千多萬元重複入帳的狀況，雖然經過追回，但因有部分帳戶已在第一時間提領，導致餘額不足，直到今天上午仍有13筆、45萬元尚未追回。若當事人未回存，將從下次薪轉扣除。

國防部表示，經查全案是郵局入帳作業程序問題，導致重複發放，受影響計1萬964戶。除11位官兵因已經提領導致餘額不足，其餘均已由郵局完成溢撥款項沖回。國防部正協助通知餘額不足人員盡速回補。

國防部指出，為維護官兵權益，已經要求中華郵政公司釐清相關作業流程、檢討肇因，避免再發生類似案件；後續也將邀集相關金融機構，研議國軍人員薪資入帳精進措施。

中華郵政 國軍 國防部 薪資 郵局

延伸閱讀

「重複發薪」萬名軍人領雙薪！郵局火速追回3.8億元

郵局重複撥薪 逾萬名國軍多領3.8億元遭急追回

誤信AI抽股欲匯款 警偕郵局阻詐保台中男5個月薪水

待業女「中獎千萬」借7萬5匯「稅金」 眾人苦勸不為所動

相關新聞

軍備局未編列D3原型車預算案 黑熊戰車又成空中樓閣？

國防部軍備局原允諾明（2025）年與中科院共同投入3億元科研基金，打造105mm輪型戰車D3原型車。但軍備局明年預算案中並...

郵局烏龍官兵重複撥薪 軍方：已要求中華郵政釐清檢討

台中地區發生因郵局轉帳作業疏失，導致部分國軍官兵9月薪俸重複入帳的狀況，金額達3億8千多萬元。軍方表示，到今天為止還有1...

中共17機艦出海 軍方情監偵持續監控

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計17架、艘次中共機艦持續在台海周邊活動。國防部重申，國軍運用任...

總統視導澎湖駐軍 強調減法思維

中秋節前夕，賴清德總統昨天視察澎湖地區國軍部隊，他對海軍一四六艦隊官兵表示，海軍重視同舟共濟、錨鍊精神，面對狂風巨浪時，...

少了黃曙光 傳「潛艦國造沒進度」

行政院長卓榮泰昨參訪台船公司，國造潛艦原型艦「海鯤號」的測試進度再成焦點。據了解，原訂九月可展開的海上測試，最快將延後到...

許光漢入伍爆獨用廁所特權 內政部：一視同仁

藝人許光漢上月20日入伍，今天結訓，期間卻爆出享有特權。對此，內政部解釋，對所有受訓役男皆一視同仁，並針對中隊級辦公室用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。