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郵局烏龍官兵重複撥薪 軍方：已要求中華郵政釐清檢討
台中地區發生因郵局轉帳作業疏失，導致部分國軍官兵9月薪俸重複入帳的狀況，金額達3億8千多萬元。軍方表示，到今天為止還有11位官兵因已經提領導致餘額不足，其餘均已由郵局完成溢撥款項沖回，國防部正協助通知當事人盡速回補，也會研議國軍人員薪資入帳的精進措施。
台中郵局五權路郵局3日對國軍中部地區財務處進行官兵薪資撥款作業時，發生員工重複傳送，造成1萬964筆、3億8千多萬元重複入帳的狀況，雖然經過追回，但因有部分帳戶已在第一時間提領，導致餘額不足，直到今天上午仍有13筆、45萬元尚未追回。若當事人未回存，將從下次薪轉扣除。
國防部表示，經查全案是郵局入帳作業程序問題，導致重複發放，受影響計1萬964戶。除11位官兵因已經提領導致餘額不足，其餘均已由郵局完成溢撥款項沖回。國防部正協助通知餘額不足人員盡速回補。
國防部指出，為維護官兵權益，已經要求中華郵政公司釐清相關作業流程、檢討肇因，避免再發生類似案件；後續也將邀集相關金融機構，研議國軍人員薪資入帳精進措施。
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