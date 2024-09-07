少了黃曙光 傳「潛艦國造沒進度」

行政院長卓榮泰昨參訪台船公司，國造潛艦原型艦「海鯤號」的測試進度再成焦點。據了解，原訂九月可展開的海上測試，最快將延後到十月才能進行。海軍方面表示全案目前由台船負責建造，海軍沒有進一步評論。軍事專家則提醒，測試工作仍應按部就班，不必為了搶版面而趕進度。

外界關心國造潛艦原型艦「海鯤號」進度，先前台船及海軍方面樂觀預估，目前進行泊港測試中的海鯤艦最快可九月上旬就可出海進行海上測試，不過近期台船前董事長鄭文隆突遭拔官，引發各界關切，海鯤艦的測試進度目前也轉趨保守，評估最快十月才能展開海試。

消息人士透露，五二○賴政府上任後，潛艦國造計畫回歸由海軍執行專案管理，原本負責督導潛艦國造的國安會諮詢委員黃曙光從五二○後已不再負責潛艦案，導致全案目前進度不前，遲遲無法展開海試。另有消息指出，海鯤號仍有進口零件、裝備尚未到位。

據指出，海鯤艦若要展開海試，相關航行計畫都須通報航港單位，並且發布公告；此外進行重要工程時，台船也會發布無人機禁飛公告，目前都還沒有相關訊息揭露。據了解，海鯤艦展開測試時，會搭配中信八號浮塢在近岸淺海，從下潛至潛望鏡深度的基本測試開始再逐步延續推進。對於海鯤艦的海試時間可能延後，海軍表示，全案目前由台船推動進行中，海軍對相關進度沒有進一步評論。淡江大學國際事務暨戰略研究所助理教授林穎佑說，海鯤艦畢竟是原型艦，一定有許多要修改之處，測試工作仍應按部就班，不必為了搶版面而趕進度，最重要的是求得完整測試結果。

國防安全研究院副研究員舒孝煌說，國造潛艦未來可能還有很多需要修改之處，除了設計的修正外，更由於俄烏戰爭及印太國際情勢出現變化，許多歐洲國家對大陸開始提高警覺，相對而言對台灣出口重要敏感裝備的許可限制也大幅放寬，因此海鯤號後續量產艦有機會爭取性能更加裝備，也可能使量產艦的設計出現大幅度修改。