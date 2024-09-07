總統視導澎湖駐軍 強調減法思維

中秋節前夕，賴清德總統昨天視察澎湖地區國軍部隊，他對海軍一四六艦隊官兵表示，海軍重視同舟共濟、錨鍊精神，面對狂風巨浪時，更能大家一條心，勇敢面對挑戰，也正是台灣的團結互助精神。他並重申，政府會做官兵的後盾，會採用減法的思維，讓官兵能更專注在戰訓本務。

賴清德在國防部長顧立雄、國安會副秘書長劉得金、副參謀總長執行官鄭榮豐等官員陪同下，視察空軍天駒部隊、澎防部防空連及海軍一四六艦隊。雖然澎湖地區艷陽高照，氣溫超過卅度，賴總統仍舊穿著全套西裝領帶，不畏高溫。

賴總統在抵達馬公機場時視察天駒部隊警戒室及警戒待命機，隨後前往澎防部防空連視察雙聯裝刺針飛彈戰備操演，最後一站前往海軍一四六艦隊，登上成功級巡防艦鄭和軍艦視察，並與官兵會餐。

賴總統登艦時在隨扈引導下，向艦尾海軍旗點頭敬禮，並透過艦內廣播對官兵講話賀節，他表示鄭和軍艦的官兵長時間在海上執行戰備巡弋，維護國安，感謝大家的辛勤付出和眷屬的默默支持。賴總統強調，政府會做國軍的後盾，無論是營區生活環境，或是武器裝備等都會持續精進。

行政院長卓榮泰昨則到高雄參訪台船公司，他說，台船肩負守護國安、打造淨零永續與發展台灣海洋力三大使命。在守護國安方面，依據賴總統指示，強化國家安全必須做長遠規畫，他已於日前非常慎重而堅定地核定潛艦計畫及預算，規畫籌建新式潛艦量產艦共七艘，請台船務必達成這項任務。

卓榮泰由高雄市長陳其邁等人陪同參訪台船，台船董事長黃正弘表示，台船本領在於承造國際商船，但目前比率偏低，就像「五星級飯店在煮陽春麵」，未來必須提升國際接船能力，至於潛艦後續艦，會依國家指示，不負使命，順利完成。