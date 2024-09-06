談國艦國造 卓榮泰：國家安全交付台船之手

行政院長卓榮泰今天至高雄參訪台船時說，日前已核定潛艦計畫及預算，規劃籌建新式潛艦量產艦共7艘，而國家的安全就交付在台船手上，請台船公司務必達成這項任務。

卓榮泰今天在高雄市長陳其邁、民進黨立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、李昆澤、黃捷等人陪同下視察台船公司。

卓榮泰說，台船在經營與財務上面臨挑戰，以及來自國外競爭對手的強大威脅，期許台船董事長黃正弘能夠以全新概念調整公司財務體質。

卓榮泰期許黃正弘運用全新概念調整公司財務體質，朝健康永續的方向前進，並持續發掘及培育更多優秀人才，研發創新技術，提升國際競爭力，以達成守護國安、打造淨零永續與發展台灣海洋力3大使命。

高雄市長陳其邁致詞時說，造船產業鏈帶動高雄非常多就業人口，笑稱「台船的事就是高雄的事，台船好、高雄就會好」，顯現台船在高雄產業鏈的重要地位。

陳其邁也感謝行政院以國艦國造、離岸風電等政策支持台船轉型，立院多名立委全力守住預算，讓台船在風雨中逐漸成長、站穩腳步，未來高市府會持續與中央密切合作，一同協助國家造船產業的經營發展。

台船董事長黃正弘簡報時指出，近年來台船營運狀況不是很理想，截至今年6月，稅前純損約7億元，目前負債約99億元，目前負債占資產比率降至67%，較去年決算數82.02%及111年決算數78.70%大幅改善，但後續仍需持續努力。

黃正弘說，船舶產業對台灣是重中之重，因台灣是海島國家，與民生、國防都息息相關，台船除了要滿足台灣船舶產業外，還要打國際盃，爭取國際訂單，補足近年來國際商船訂單不足的問題。