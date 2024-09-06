台船承造多艘軍艦 新董座黃正弘：會不負使命，順利完成

行政院長卓榮泰今天下午參訪台船公司，台船董事長黃正弘向卓榮泰報告時強調，台船的本領在於承造國際商船，但目前比例偏低，就像「五星級飯店在煮陽春麵」，未來必須矯正，提升國際接船能力，至於潛艦後續艦，會依照國家指示，「不負使命，順利完成」。

黃正弘說，台船是國內唯一具製造潛艦能力的船廠，政府推動國防自主，國艦國造、造修合一，對台船是利多的機會，但台船人力斷層嚴重，造船、修船成本高，沒有價格競爭優勢，而且公務船艦業務多為首艘或原型艦，獲利困難。

黃正弘說，台船公司成立50年，員工有2776人，資本額約127.45億元，目前新四大事業發展分別是商用船舶、國艦國造、離岸風電、石化基礎建設，要建構海洋事業集團。

卓榮泰說，台船的時代使命就是國安、淨零及海洋。台船承造了許多首艘艦、原型艦，「我們現在給你7艘潛水艇，這樣可以嗎」。卓榮泰說，賴總統指示下，強化國家安全，我們必須作長遠的規劃，我們一次把7艘潛水艇的預算與工期，都擺在同一個計畫裡面，「我那天在簽這個公文的時候，我差點起立站起來簽」。

卓榮泰表示，從沒這麼慎重的看一份公文，下筆時是那麼堅定，希望不要讓這份堅定打折扣。

擔任台船董事長8年的鄭文隆正式下台後，改由成功大學前副校長、系統及船舶機電工程學系講座教授黃正弘接任。黃正弘今天對來參參訪台船的行政院長卓榮泰，簡報台船公司的營運現況。