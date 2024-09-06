海軍錦江級巡邏艦遇砂壩擱淺 艦指部證實已自力脫困

海軍錦江級巡邏艦高江軍艦(舷號PGG-609)傳出昨天下午在左營港外擱淺，海軍艦隊指揮部表示，高江艦在進入左營軍港時遇上砂壩導致擱淺，隨即通報艦指部備便拖救，不過高江艦隨即已經自力脫困返抵左營港，初步檢查艦體沒有損傷。

媒體報導，高江艦昨天下午傳出在左營港外擱淺，雖有拖船拖帶，但因不敢過度用力，僅能少許拖動，媒體求證艦指部發言人林傳盛少將，不過到今天中午證實，經艦上人員自力應處，已經在昨天晚上平安返港。

艦指部官員今天在澎湖接待視導當地駐軍的賴清德總統一行，官員解釋，高江艦在進港時不慎碰觸砂壩，隨即通報拖救艦艇備便，不過在艦上官兵的努力下，已經在昨晚自行脫困回港，初步檢查艦體無受損，後續會進一步檢查船體並且進行相關調查。官員透露，高江艦按既定航線航行，不過海底地形可能隨時變化，因此才會遇到砂壩擱淺。