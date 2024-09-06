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視導澎湖駐軍 賴總統：海軍錨鍊精神就是台灣團結精神

聯合報／ 記者李人岳／澎湖即時報導
賴清德總統視察海軍146艦隊，登上成功級鄭和軍艦並對官兵廣播講話。記者李人岳／攝影
賴清德總統視察海軍146艦隊，登上成功級鄭和軍艦並對官兵廣播講話。記者李人岳／攝影

中秋節前夕，賴清德總統今天視察澎湖地區國軍部隊，他在對海軍146艦隊官兵講話時表示，海軍重視同舟共濟、錨鍊精神，面對狂風巨浪時，更能大家一條心，勇敢面對挑戰，也正是台灣的團結互助精神。他並重申，政府會做官兵的後盾，會採用減法的思維，讓官兵能更專注在戰訓本務。

賴清德今天上午在國防部長顧立雄、國安會副秘書長劉得金、副參謀總長執行官鄭榮豐等官員陪同下，視察空軍天駒部隊、澎湖防衛指揮部防空連及海軍146艦隊。雖然澎湖地區艷陽高照，氣溫超過30度，賴總統仍舊穿著全套西裝領帶，不畏高溫。

賴總統在抵達馬公機場時視察天駒部隊警戒室及警戒待命機，隨後前往澎防部防空連視察雙聯裝刺針飛彈戰備操演，最後一站前往海軍146艦隊，登上成功級鄭和軍艦（舷號1103）視察，他登艦時在隨扈引導下，向艦尾海軍旗點頭敬禮，並透過艦內廣播對官兵講話賀節，他表示，鄭和軍艦的官兵長時間在海上執行戰備巡弋，維護國家安全，他感謝大家的辛勤付出和眷屬的默默支持。

賴總統說，海軍重視同舟共濟、錨鍊精神，面對狂風巨浪時，更能大家一條心，勇敢面對挑戰，這樣的精神，也正是台灣的團結互助精神。他強調，政府會做全體士官兵的後盾，也要請大家關照身邊的夥伴，順利執行每一項任務，平安返港。

賴總統隨後與146艦隊官兵會餐，他在致詞時重申，政府會做國軍的後盾，無論是營區生活環境，或是武器裝備等，政府都會持續精進；同時，也會採用減法的思維，讓大家可以更專注在戰訓本務上。

賴清德總統在國防部長顧立雄等官員陪同下，視察澎防部防空連雙聯裝刺針飛彈戰備操演。記者李人岳／攝影
賴清德總統在國防部長顧立雄等官員陪同下，視察澎防部防空連雙聯裝刺針飛彈戰備操演。記者李人岳／攝影
賴清德總統視察澎湖海軍146艦隊，與艦隊官兵合影。記者李人岳／攝影
賴清德總統視察澎湖海軍146艦隊，與艦隊官兵合影。記者李人岳／攝影

海軍 澎湖

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