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賴總統澎湖勗勉國軍部隊 採減法思維專注戰訓本務

中央社／ 澎湖縣6日電

總統賴清德今天赴澎湖勗勉國軍部隊；賴總統對官兵指出，政府會做國軍後盾，無論是營區生活環境或是武器裝備等，都會持續精進，同時也會採用減法思維，讓國軍可以更專注在戰訓本務上。

中秋節將近，賴總統上任後首度赴澎湖地區勗勉國軍部隊；賴總統今天到空軍天駒部隊、陸軍澎防部防空連、海軍146艦隊等部隊勗勉，並登上成功級巡防艦鄭和軍艦視導，中午於海軍馬公基地和官兵代表進行餐會。

賴總統致詞表示，今年7月漢光軍演雖然受到颱風凱米影響，但是澎防部依然如期完成鎮疆操演，鎮疆操演當天海空軍的兵力支援，因為受到天候影響而取消，但是146艦隊不論是在「聯合截擊作戰」，或是「精準飛彈射擊」等各項演訓中，都充分展現專業以及勤訓精練的成果。

賴總統說，再過不久就是中秋節，因為有大家堅守崗位，民眾才能安心過節，政府也會做國軍後盾，無論是營區生活環境或是武器裝備等，政府都會持續精進，同時也會採用減法思維，讓國軍可以更專注在戰訓本務上。

賴總統也期待海軍官兵，都能持續秉持忠義軍風，成為一支兼具「榮耀、紀律、戰力」的鋼鐵勁旅。

賴總統登上鄭和軍艦時，透過艦上廣播對艦上官兵表示，為了維護國家海域安全，大家長時間在海上執行戰備及巡弋任務，感謝各位辛勤的付出及眷屬背後默默的支持。

賴總統說，海軍重視同舟共濟、錨鍊精神，平時生活在一起、工作也在一起；面對狂風巨浪時，更能大家一條心，勇敢面對挑戰，這樣的精神，也正是台灣的團結互助精神。

賴總統表示，身為三軍統帥，他要強調，政府會做全體官兵的後盾，也要請大家關照身邊的夥伴，順利執行每一項任務，平安返港。

賴總統最後向艦上官兵說「辛苦了」，也預祝中秋節快樂，平安健康、艦務昌隆。

中秋節 國軍

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