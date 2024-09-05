審計部指對美零附件採購案缺失 空軍已強化管理機制
審計部今天說，國防部空軍司令部辦理對美零附件軍購採購案，但部分零附件下訂後久未獲得，且部分已無庫存、驗收不合格的洽賠程序冗長；空軍已強化籌補管理機制，確保裝備修復及補給持續穩定。
審計部最新公告表示，空軍為滿足維持裝備妥善的修護及補給需求，在統整各單位零附件需求後，將核定清單傳送到美方安全合作資訊入口網路系統（Security Cooperation Information Portal），並應用該系統查詢美方零附件採購進度及預計交期，據以控管相關籌補作業。
審計部指出，民國112年8月查核發現，空軍對美軍購部分零附件下訂後久未獲得，且部分已無庫存；部分F-16戰機零附件軍購案驗收不合格的洽賠（修繕）程序冗長，導致修妥時已無使用需求；未就部分已交運異常案件詳實檢討，因此在今年1月函請空軍檢討改善。
審計部表示，經追蹤改善情形，空軍已針對零附件交運率未達50%、連續4季無交運進度等異常情形，進行管制，並掌握關鍵品項獲撥作業。
審計部說，空軍也將交運未列帳或未交運已列帳等異常案件，列入每季軍購案管制會議列管，並依「國軍對美軍購案執行驗收結案管制作業要點」與相關表件，核對交運及列帳情形，並適時函請駐美軍事代表團向美方辦理查證。
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