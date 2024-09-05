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強化戰場傳輸效能 資通電軍48億建置新一代指管網路

中央社／ 記者吳書緯

為建構強韌通資骨幹網路，強化戰場傳輸效能執行國軍聯合作戰任務，資通電軍指揮部自民國114年至119年，將編列新台幣48億餘元預算，進行環島第二路由及資通系統微波建置案，創建新一代高存活率與高傳輸容量的通資指管網路。

國防部日前將114年國防部主管預算書表送抵立法院，根據內容顯示，資通電軍指揮部將自114年至119年，共編列48億9574萬元預算，辦理「環島第二路由及資通系統微波建置案」。

針對此項建置案的必要性，資通電軍指揮部在預算書指出，為利陸、海、空三軍指管中心、港口與機場及情監偵站台作戰指管情傳靈活暢通，構建強韌的通資骨幹網路，以支援各式指管系統情資傳遞至各級指管中心及武器載台，強化重要軍事營區戰場傳輸效能，執行國軍聯合作戰任務。

預算書提到，全案計畫籌獲傳輸骨幹分系統213套、微波傳輸分系統179套、機房電力分系統（發電機及附屬設備183套、光纖管道分系統乙式）；而114年將編列5907萬9000元執行系統設計規劃、站台系統構型規劃會勘評估。

至於預期成果，資通電軍指揮部說明，國軍通資傳輸系統以支援三軍聯合作戰指管情傳為首要，運用有線光纖及無線微波系統複式配置，構建強韌的通資骨幹網路，以支援各式指管系統情資傳遞。指揮部為強化重要軍事營區戰場傳輸效能，規劃增建營區聯外通信徑路、建置環島光纖第二路由及高效傳輸設備，創建新一代高存活率與高傳輸容量的通資指管網路。

國防部 環島 網路

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