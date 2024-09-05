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雄二E攻陸飛彈明年大整檢 新雄昇彈接替戰備任務

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
雄二E型攻陸巡弋飛彈。圖／聯合報系資料照片
雄二E型攻陸巡弋飛彈。圖／聯合報系資料照片

國軍服役近20年的雄二E攻陸巡弋飛彈，零附件已屆壽期，經實彈測試偶出現射擊失效案例，空軍司令部明（2025）年起編列83億8800萬元，從事為期長達11年的彈體重鑑測，進行廠級維修，戰備任務陸續由「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」生產的新型雄二E型彈擔任。

國防部2025年度國防預算案中披露，將委由中科院實施「雄昇系統飛彈（雄二E）15年重鑑測」委製案，預算計需83億8800萬元，納入2025至2036年度執行，2025年度編列5億902萬5000元。

代號為雄昇的雄二E飛彈，近年陸續編列延壽的預算案，但都沒有此次規格龐大，數百枚服役達15年的飛彈必須分批回廠重新檢整，更換屆壽或逾期的零件。而海空戰力提升計畫所採購的新型彈已陸續交裝服役。

國防部 國防預算 巡弋飛彈

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