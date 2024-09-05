23架次中共機艦出海 軍方恢復公布共機活動時間

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計23架、艘次中共機艦持續在台海周邊活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（4）日清晨到今（5）日清晨6時為止，共計偵獲共機14架次、共艦7艘次及公務船2艘持續在台海周邊活動，其中7架次共機跨越海峽中線進入西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午7時16分到傍晚6時04分，有11架次共軍主戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中10架曾跨越中線，在台海中線南部曾深入西南空域接近至距離鵝鑾鼻西北方。

另外，軍方在昨天傍晚5時16分到6時04分，發現無人機1架出現在台海北部防空識別區邊緣；上午7時02到03分之際，則發現中共戰機1架進入台海中線南端防空識別區邊緣。

在東部海域方面，下午3時45分到晚間7時30分期間，發現疑似艦載直升機1架出現在花東外海。

國防部在9月2日啟用新版共機活動示意圖，圖中新增標註經緯度、12浬、24浬線以及比例尺等資訊，不過取消發現共機時間、與基隆、鵝鑾鼻等參考點距離，引發學者擔憂不利於判斷共軍意圖及我方詮釋話語權。今天示意圖恢復標註發現共機活動的時間。