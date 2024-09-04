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退役少將參加促統活動唱陸國歌 國防部：將啟動調查裁罰

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
前國民黨黃復興黨部主委、少將退役的臧幼俠。圖／聯合報系資料照片
前國民黨黃復興黨部主委、少將退役的臧幼俠。圖／聯合報系資料照片

退役少將臧幼俠被踢爆前往香港參加中共活動，在演奏大陸國歌時沒有迴避，引發綠營抨擊。國防部今天表示，將邀集國安局、內政部及陸委會等部會啟動調查，依法裁處。

周刊報導，退役少將臧幼俠遭安全單位掌握，8月間前往香港參加促統活動，在活動演唱大陸國歌時也起立聆聽沒有迴避，已經涉及違反兩岸關係條例的規定，最重可能被剝奪退休俸。

國防部在傍晚表示，針對媒體報導，某退役將領受邀出席中共在香港舉辦活動，有疑似「妨害國家尊嚴行為」，國防部將啟動調查，後續依具體事實，邀集國安局、內政部、法務部、陸委會及輔導會等機關，召開審查會進行審認，依法裁處。

國防部並強調，籲請退役官兵謹言慎行，避免參與陸方邀約活動，以維國家安全及尊嚴。

中共 國安局 國歌 國防部 陸委會 香港

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