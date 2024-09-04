促進F-16後勤效率 我首派遣聯絡官進駐美希爾空軍基地

國防部藝工隊是國軍唯一的專業表演單位，不過在台上光鮮亮麗的表演背後，每位隊員其實也要負責幕後的場務工作，可說是從台上到台下所有工作都是一手包辦。在高強度的表演訓練與任務之下，磨練出的硬底子，甚至去參加選美，還拿下冠軍？這集邀請到國防部藝工隊的一兵謝易潔聊一聊在藝工隊的軍旅生活。

2024-09-04 13:18