促進F-16後勤效率 我首派遣聯絡官進駐美希爾空軍基地
為提升空軍F-16戰機機隊零件籌補速度，空軍明年度將首度派遣聯絡官進駐猶他州希爾空軍基地，從事台美同型機隊後勤事務。
位於猶他州鹽湖城附近的美國空軍希爾空軍基地，原是美F-16機隊大本營，歷年全球F-16型機使用國共同研討系統安全及相關飛行安全資訊交流，並檢討全球案例的F-16型機系統安全會議（SSG：SYSTEM SAFETY GROUP）等會議，都在這處基地舉行。
最新國防預算案中記載，空軍2024年度將辦理「駐美猶他州希爾空軍基地聯絡官」出國人員生活費等所需軍事裝備及設施案，計需314萬3000元預算。
空軍司令部今日表示，這項派遣屬於新派任，任務是為促進空軍F-16戰機機隊零附件供給及維修相關業務的效率。與駐美的F-16機或採購勤務無關。
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