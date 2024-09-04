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中國軍機侵犯日本領空 學者：加劇厭中情感

中央社／ 記者吳書緯

日本防衛省8月26日指出，中國1架運-9情報收集機當天侵犯長崎縣男女群島近海的日本領空，這是防衛省首次確認中國軍機侵犯日本領空。國防院學者王尊彥分析，此事件將進一步衝擊日中關係，加劇日本國內「厭中情感」。

日本防衛省8月26日表示，中國1架運-9（Y-9）情報收集機當天上午11時29分至31分，侵犯長崎縣男女群島近海的日本領空約2分鐘，航空自衛隊戰機緊急升空，這是防衛省首次確認中國軍機侵犯日本領空。

國防安全研究院副研究員王尊彥近期以「評析中國軍機首次侵犯日本領空事件」為題，發表即時評析刊登於國防院官網，指出過去雖也曾發生中國飛機侵犯日本領空的案例，但這次是解放軍軍機，故引發日本政府強烈反應。

王尊彥表示，解放軍以運-9情報收集機侵犯日本空域，且比過往中國飛機侵犯日本所宣稱的釣魚台空域領空，更是相對接近日本本土，日本政府格外緊張，且這次軍機可能是對日本周邊海空域進行電子情報偵蒐，以資未來可能作戰所需，同時亦可測試日方反應。

此外，王尊彥分析，中國軍機的侵犯行為，也有可能是對日本強化與盟國、夥伴之間的安全關係，表達不滿並進行「牽制」。

針對未來發展，王尊彥指出，此事件將進一步衝擊日中關係，日、中兩國長期以來因為歷史、主權以及東海油氣田開發等爭議屢生齟齬，也因日本關注台海和平與穩定，招致北京當局不滿，根據日本政府內閣1月公布民調顯示，僅有12.7%的日本國民對中國抱持著親近感，較前一年減少5.1個百分點，也創下這個系列民調的新低。

王尊彥提到，日本外相上川陽子7月26日與中國外長王毅甫舉行會談，並且在會談中確認了兩國為建構建設性且穩定的雙邊關係，而中國軍機侵犯日本領空隔天，日本國會跨黨派議員組團於8月27日訪問中國，訪團成員也包含被視為對中國友好的自民黨前幹事長二階俊博，這些互動原本都是雙方想要改善關係的正面發展，但爆發史無前例的軍機侵犯領空事件，等於給日中政府澆冷水。

王尊彥說，雖然運-9偵蒐何種情報還在研判，但中國軍機的情蒐行動，恐已加劇日本國內不斷惡化的「厭中情感」，而在中國想改善對日關係之際，中國軍機「攪局」、刺激日本，這兩者間的矛盾扞格，則是中國政府需對外解釋。

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