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潛艦國造三要角走二角 王鴻薇憂掮客利益將主導

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今日質疑，潛艦國造三要角缺二角，後續計畫由誰主導？圖／聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇今日質疑，潛艦國造三要角缺二角，後續計畫由誰主導？圖／聯合報系資料照

我國力推國防自主、潛艦國造，不過國民黨立委王鴻薇今日質疑，潛艦國造三要角缺二角，後續計畫由誰主導？且台船董事長鄭文隆被無預警要求離職，幕後主導人據說是賴清德總統親信。王鴻薇憂心，後續的潛艦國造，是國防政策主導，還是掮客利益來主導。

王鴻薇表示，國防部8月底將明年度預算書送到立法院，各界關注的潛艦國造預算，編列2840億元預算、從明年起分14個年度執行，來建造7艘後續潛艦。然而潛艦國造海鯤號的三位靈魂人物卻有兩人已經或即將離職，未來潛艦國造由誰主導，令人質疑。

王鴻薇指出，海鯤號三位主要角色中，黃曙光今年4月欲請辭國安會諮委、潛艦國造小組召集人等職，雖在新政府上台後獲留任國安會諮詢委員。但近期卻又有台船董事長鄭文隆無預警下台、國防部參事海軍中將邵維揚即將屆齡退伍，被視為潛艦國造三要角三缺二。

王鴻薇提到，潛艦國造從規畫至今經歷各種風雨，終於到了原型艦下水準備測試階段，並編列後續艦的階段。但在新政府上台後，潛艦國造工程二個重要人卻離退，令人質疑該項計畫是否會有什麼變卦，甚至擋到了誰的財路？

王鴻薇認為，尤其台船多為承攬政府重大船艦的公司，潛艦國造則是民進黨政府上台後國防重要政績，這個案子從開始規劃到現在都被各方認為「水很深」。因此好不容易穩定的潛艦風波，竟然在政府編列長達14年的2800億預算後，鄭文隆竟突被無預警要求離職，且幕後主導人據說是賴清德親信。後續的潛艦國造，是國防政策主導，還是掮客利益來主導，恐怕最近人事結果不禁令人憂心。

國防部 潛艦國造 王鴻薇

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