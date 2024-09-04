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軍博館即將完工 國防部114年編列25億元預算

中央社／ 記者吳書緯

為弘揚國軍光榮史績、現代化建軍成果，國防部自民國104年起新建國家軍事博物館，預算規模為新台幣53億餘元；根據國防部114年預算書，明年將編列25億餘元在國家軍事博物館的新建及設備購置經費，工程預定於明年完工。

國家軍事博物館將取代原先位於台北市貴陽街的國軍歷史文物館，軍博館基地位於台北市大直的北安路與明水路口。國防部日前將114年國防部主管預算書表送抵立法院，預算書指出國家軍事博物館將完整呈現國軍「捍衛國家，保護人民」史實。

根據預算書，國防部政務辦公室「國家軍事博物館新建工程」，工程期程為104至114年度，114年度將編列20億903萬5000元預算，工作重點為工程施工、監造、驗收及公共藝術設置等作業。

根據預算書，行政院原先核定的總工程經費為46億2063萬1000元，而114年為新建工程計畫最後一年，因此預算依據實際需求編列，總計104至114年實際編列的新建工程預算合計為45億675萬5000元。

此外，為辦理博物館的文物典藏、研究、展示、教育等相關事宜，根據預算書，國防部自110年至115年逐年編列預算，辦理「研究典藏設備」、「圖書研究設備」等經費，總計8億3900萬元，114年將編列5億元預算，承攬廠商將配合博物館新建工程進度，完成典藏、文物整飭等工項。

因此，根據預算書，國家軍事博物館新建工程預算共計編列45億675萬5000元，研究典藏設備等相關預算共計為8億3900萬元，2項預算共計為53億4575萬5000元；明年度2項預算將編列25億903萬5000元預算。

中央社記者今天實地走訪國家軍事博物館新建工程現場，7層樓的建築結構已經初具雛形、根據現場所公告的工程概要，設計人為劉培森建築師事務所、建築師為劉培森，承造人是宏昇營造股份有限公司、負責人為郭倍宏，新建工程將建造1棟地上7層與地下3層的建築，預定完工日期為114年8月18日。

博物館 國防部 建築師

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