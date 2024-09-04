聽新聞
test
0:00 / 0:00
子彈筆、砲彈水壺...國軍招募贈品秒殺 攤位大排長龍
為吸引更多年輕人願意投入軍旅，國軍陸海空、憲兵及海巡紛紛結合軍種特色，發揮創意設計出吸睛的贈品，其中「子彈筆」和「砲彈水壺」最吸睛搶手，擺攤招募都「秒殺」收場，阿公阿嬤都難敵魅力，供不應求。
海軍招募員李育憲表示，招募實屬不易，除了薪資及升遷制度必須實在說明清楚外，在招募小物上，也花心思去設計，希望吸引的不只是年輕朋友，也希望透過長輩或家長來一起來招募，讓更多青年走自己不平凡的人生。
台東近來機關舉辦大型活動中，都會看到穿著軍服的身影，在攤位中賣力的招募介紹，且攤位前總是大排長龍，從6、70歲長者到4、5歲小朋友，大家甘願聽著官兵宣導，只為了要搶限量的招募小物，慢了就再碰碰運氣。
國軍招募小物琳瑯滿目，其中「子彈筆」和「砲彈水壺」最吸睛搶手，被藏家稱為秒殺小物，甚至還有人只為想收藏，四處打聽國軍招募攤位。吳姓市民說，當過兵的看到熟悉的裝備或武器彈藥被做成小物，當然不會錯過。
另已退伍30年的張姓老兵說，以前當兵很操又嚴苛，大家都怕當兵，現在福利愈來愈好、愈來愈人性化，反而招募困難，難怪現在國軍招募都愈來愈有創意，他個人覺得當兵其實沒甚麼不好，小孩有3個都從軍，發展也不錯。
根據國防部預算報告書指出，2025年志願役官士兵「預算員額」僅剩16萬0749人，比2024年「預算員額」16萬6235人，劇減5486人，形同1年少掉11個聯兵營，尤其又以戰鬥部隊的基層士官、上等兵和一等兵員額居多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言