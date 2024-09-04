子彈筆、砲彈水壺...國軍招募贈品秒殺 攤位大排長龍

為吸引更多年輕人願意投入軍旅，國軍陸海空、憲兵及海巡紛紛結合軍種特色，發揮創意設計出吸睛的贈品，其中「子彈筆」和「砲彈水壺」最吸睛搶手，擺攤招募都「秒殺」收場，阿公阿嬤都難敵魅力，供不應求。

海軍招募員李育憲表示，招募實屬不易，除了薪資及升遷制度必須實在說明清楚外，在招募小物上，也花心思去設計，希望吸引的不只是年輕朋友，也希望透過長輩或家長來一起來招募，讓更多青年走自己不平凡的人生。

台東近來機關舉辦大型活動中，都會看到穿著軍服的身影，在攤位中賣力的招募介紹，且攤位前總是大排長龍，從6、70歲長者到4、5歲小朋友，大家甘願聽著官兵宣導，只為了要搶限量的招募小物，慢了就再碰碰運氣。

國軍招募小物琳瑯滿目，其中「子彈筆」和「砲彈水壺」最吸睛搶手，被藏家稱為秒殺小物，甚至還有人只為想收藏，四處打聽國軍招募攤位。吳姓市民說，當過兵的看到熟悉的裝備或武器彈藥被做成小物，當然不會錯過。

另已退伍30年的張姓老兵說，以前當兵很操又嚴苛，大家都怕當兵，現在福利愈來愈好、愈來愈人性化，反而招募困難，難怪現在國軍招募都愈來愈有創意，他個人覺得當兵其實沒甚麼不好，小孩有3個都從軍，發展也不錯。