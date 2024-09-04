23中共機艦出海 2戰機現身防空識別區南方

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計23架、艘次中共機艦持續在台海周邊活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（3）日清晨到今（4）日清晨6時為止，共計偵獲共機13架次、共艦8艘次及公務船2艘持續在台海周邊活動，其中7架次共機跨越海峽中線進入西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，昨天全天有9架次共軍主戰機、直升機和無人機在台海中線邊緣沿線活動，其中3架曾跨越中線接近桃園西方，在中線南部則深入西南空域最近距離鵝鑾鼻西方。

昨天也在南部空域發現戰機2架次出現我防空識別區南部邊緣的南海上空；東部外海則發現直升機2架出現在綠島東方。