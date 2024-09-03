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新版共軍動態圖取消共機活動時間 專家：不利爭取話語權

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部第一版共機動態圖時期，公布同時也包含共機照片，更完整揭露共機資訊。圖／國防部提供
國防部第一版共機動態圖時期，公布同時也包含共機照片，更完整揭露共機資訊。圖／國防部提供

軍方昨天啟用最新版共機動態航跡圖，加註經緯度、12浬、24浬線及比例尺，軍事專家認為，國防部的新作法值得肯定，但取消公布共機出海時間等資訊，其實不利於累積國內外對國軍監偵能力的信心。專家指出，軍方越完整公布共機資訊，越能累積國軍的公信力，更有助於國軍爭取話語權及詮釋權，這才是對抗灰色地帶行動的有利辦法。

國防部先前因共機動態航跡圖的基準點問題，引發外界質疑共機是否侵入我24浬海域，但軍方卻沒有揭露。軍方從2日起公布最新版動態圖，增加12浬、24浬線及經緯度座標、比例尺，與蘭嶼、綠島等地標資訊，不過也取消公布共機活動時間以及接近基隆、綠島等參考點的距離。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，國防部增加地圖參考點、座標、比例尺等資訊，使地圖資訊更精確，值得肯定；不過隱藏共機活動時間點等資訊，其實不利於學術界、智庫解析共軍的動態及意圖，也不利於我方爭取更多話語權及詮釋權。

淡江大學戰略所助理教授林穎佑指出，這已經是國防部的第三版共機動態圖，其中第一版資訊最詳細，當年還有共機機種及照片，此後的資訊越來越模糊。他指出，較佳的航跡圖應該包含共機機型，可較有助於從機種、編組方式來判斷共軍的意圖及行動；其次是共機活動的時間，尤其是否夜航或跨日夜間航行，都將有助研判共軍行動所透露的信號。

揭仲舉例，如果有中共無人機繞台遠航，在清晨日出之際進入東部外海沿海岸線飛行，便可依此研判無人機是演練對台行動甚至進行偵照任務，但如果隱藏相關時間、航跡資訊，都將增加智庫、學界研析的難度。

揭仲指出，國際間會同時從日方、我方公布的共軍動態圖研判共軍的意圖，對我方而言，完整揭露訊息甚至進一步加以解讀分析，不但可更有效提醒各國注意共軍對區域穩定的威脅，也可建立民眾、國際間對國軍情監偵能力的公信力，提高對於國軍掌握台海安全情勢的信心。

揭仲強調，灰色地帶行動的目的是藉由相關行動的隱晦不明造成我方壓力，我方如果說明更多資訊、詮釋更多有利於我的觀點，才是對抗灰色地帶行動的有利辦法。軍方更應該透過掌握共軍動態所累積的權威性，建構對共軍行動的詮釋權，表達有利我方的觀點。

林穎佑也指出，國防部調整資訊量當然可能有其考量，但如果每一次新的版本無法透露更多詳盡資訊，那只是單純的新聞發佈，或許就喪失了國防部發佈這一些資訊的意義。

國防部啟用第三版共機台海動態圖，加註12浬、24浬線、經緯度座標及比例尺等資訊。不過取消標註共機出海時間。圖／國防部提供
國防部啟用第三版共機台海動態圖，加註12浬、24浬線、經緯度座標及比例尺等資訊。不過取消標註共機出海時間。圖／國防部提供

共軍 國軍 國防部

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