傳退將起立聽中國國歌 吳思瑤：對軍人尊嚴最大諷刺
媒體報導，退將、前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠在香港出席活動，於現場起立聆聽中國國歌。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，國防部可啟動相關審查，若傷害台灣國家尊嚴，這是對軍人尊嚴最大的諷刺。
鏡週刊今天報導，臧幼俠遭安全單位掌握，8月不僅赴香港參加促統活動，在活動演唱中國國歌時，也起立聆聽未迴避。吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，針對此事作相關回應。
吳思瑤說，台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之3條文在2019年修正，也就是「吳斯懷條款」，如果有任何退役將領赴中國或是港澳參與其黨政、行政舉辦的慶典，對中方宣誓效忠，對台灣做出傷害國家尊嚴的情事，已有清楚法規可以執行，後續由主管機關國防部啟動相關審查。
吳思瑤表示，如果確實傷害台灣國家尊嚴，且退役將領在敵國領土上唱和敵國政治主張，這是對軍人尊嚴最大的諷刺，更何況今天是九三軍人節，守衛台灣領土安全自由、捍衛台灣民主價值的軍人，一定沒辦法認同這種退役將領，領國家薪水卻唱和敵國主張。
台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之3條文規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關構、團體所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴的行為。至於妨害國家尊嚴的行為，指的是向象徵大陸地區政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似行為。
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