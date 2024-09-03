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美前官員：美協防與台灣國防支出和徵兵仍有不足

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國國防部副助理部長柯伯吉投書「華爾街日報」說，為讓台灣成為一個可防禦的對象，美國必須專注為防衛台灣做準備，台灣則必須做得更多，目前兩者都還不足。

華府智庫「保衛民主基金會」（FDD）網路與科技創新中心總監蒙哥馬利（Mark Montgomery）和軍事與政治力量中心資深主任鮑曼（Bradley Bowman）上月底投書「華爾街日報」，內文提到，揚言放棄台灣是錯誤且危險的做法，這會削弱美國嚇阻力，增加中國侵台的可能性，恐將導致一場災難性戰爭。

柯伯吉（Elbridge Colby）在投書中寫道，可以合理討論如何有力敦促盟友增加國防開支，不合理的是指責他改變對台立場以「討好」一些人。

柯伯吉說，過去約10年來，他一直以任何可能形式主張美國應準備捍衛台灣，他的論點一向是台灣本身對美國並不具攸關存亡的重要性，美國的核心利益在於否定中國在亞洲的區域霸權，台灣對實現這項目標很重要，卻非必要。

柯伯吉說，關鍵是在對美國人來說合理的成本和風險上，讓台灣成為可防禦的對象；他的論點的尖銳性和堅持是基於一個明確事實：為讓台灣成為一個可防禦的對象，美國必須專注為防衛台灣做準備，台灣則必須做得更多。

他說，美國和台灣都做得不夠，在中國持續擴張軍力之際，美國並未把國防行動重點放在台灣上；與此同時，台灣的國防支出仍然不足，僅占國內生產毛額（GDP）的2.5%，而受到俄羅斯威脅的波蘭在國防上的支出占GDP近5%。他認為，台灣的支出仍不夠聚焦在擊退侵略上，徵兵規模和速度也未達標。

因此美國智庫「蘭德公司」（RAND）去年評估，美國在台灣議題上正邁向挫敗；國家防衛戰略委員會（Commission on the National Defense Strategy）近期也判斷，美國在亞洲正失去對中國的軍事優勢。總統拜登政府評估，中國國家主席習近平已指示中國軍方在2027年之前為台灣戰爭做好準備，以國防規畫來說，這只是一轉眼的事。

柯伯吉說，事態不斷惡化的趨勢，導致他過去數年的言辭愈來愈尖銳，隨著事實變化，他的戰略框架不變，但政策建議會隨之異動。他曾警告，美國對於捍衛台灣的支持可能比有時設想的還要薄弱，因此台灣必須鼓舞美國，尤其是要堅定致力於自我防禦。

他也曾警告台灣，「我們正走向一個可能連捍衛它都做不到的情況」；如果台灣無法奮戰堅拒中國侵略，尤其是在戰爭初期，那麼美國介入或許也不足以拯救它。「如我一貫所言，即使是為了非常重要的利益，在一場會輸的戰鬥中殘忍捨棄軍隊，對美國而言也很不明智。」

柯伯吉最後說，他倡議的目的是藉由激勵台灣採取更多行動來避免這種情況，所以他今年4月曾對當選總統的賴清德說，台灣正處於結果難料的關頭，「我還沒放棄希望，但美國和台灣必須改弦易轍，否則我們不會有捍衛台灣的真正選項」。

國防部 美國 華爾街日報

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