國防部：114年志願役員額減少 非集中單一軍種
媒體報導，明年國軍志願役官士兵員額減少5486人，形同11個聯兵營志願役兵力。國防部今天回應，減列的志願役預算員額，為各軍種（單位）人數總和，非集中減少單一軍種或營連，無所謂減少11個聯兵營問題。
媒體報導引述學者分析指出，根據國防預算書，民國114年志願役官士兵的「預算員額」僅剩16萬749人，比113年的「預算員額」16萬6235人減少5486人，形同一年內「蒸發」掉11個聯兵營的志願役兵力。
國防部上午回應，受少子化趨勢及社會企業爭才等影響，國軍志願役人力，自111年起確實有下降趨勢，統計目前全軍平均編現比為78.6%。
國防部提到，預判國軍離退人數，114年度推估志願役預算員額時，審酌現員數及退補情形，已務實下修預算員額，減列的志願役預算員額，為各軍種（單位）人數總和，而非集中減少於單一軍種或營連，並無所謂「減少11個營建制單位」問題。
國防部強調，為穩固部隊基層人力，國防部正朝減少人力流失、提高留營意願，及提升招募成效等3個面向努力，期能擴大招募與留營成效。
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