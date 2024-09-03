快訊

經發會登場！劉德音：勿把議題框在親中、親美 要討論台灣強大的方法

彭振聲突嘔吐送醫「真相大白」 蘇一峰曝最糟情況：會死人的

代理教師荒中之荒 特教無照加給600元...誰想淌渾水

國防部：114年志願役員額減少 非集中單一軍種

中央社／ 記者游凱翔
2025年國防部預算書上的志願役人員員額，比2024年又減少5486人。本報資料照片
2025年國防部預算書上的志願役人員員額，比2024年又減少5486人。本報資料照片

媒體報導，明年國軍志願役官士兵員額減少5486人，形同11個聯兵營志願役兵力。國防部今天回應，減列的志願役預算員額，為各軍種（單位）人數總和，非集中減少單一軍種或營連，無所謂減少11個聯兵營問題。

媒體報導引述學者分析指出，根據國防預算書，民國114年志願役官士兵的「預算員額」僅剩16萬749人，比113年的「預算員額」16萬6235人減少5486人，形同一年內「蒸發」掉11個聯兵營的志願役兵力。

國防部上午回應，受少子化趨勢及社會企業爭才等影響，國軍志願役人力，自111年起確實有下降趨勢，統計目前全軍平均編現比為78.6%。

國防部提到，預判國軍離退人數，114年度推估志願役預算員額時，審酌現員數及退補情形，已務實下修預算員額，減列的志願役預算員額，為各軍種（單位）人數總和，而非集中減少於單一軍種或營連，並無所謂「減少11個營建制單位」問題。

國防部強調，為穩固部隊基層人力，國防部正朝減少人力流失、提高留營意願，及提升招募成效等3個面向努力，期能擴大招募與留營成效。

國軍 國防部 志願役

延伸閱讀

國防部：中共發射運載火箭 高度大氣層外未危害台灣

澳洲首派戰機參與印度空軍聯演 因應印太新興威脅

中共28機艦出海活動 國軍持續監控

預算書暴露國軍缺員窘境 志願役員額較去年少5486人

相關新聞

國防部：114年志願役員額減少 非集中單一軍種

媒體報導，明年國軍志願役官士兵員額減少5486人，形同11個聯兵營志願役兵力。國防部今天指出，減列的志願役預算員額，為各...

因應戰況需求 陸軍將於南測中心成立無人機中隊

陸軍今年起大幅採購各類型無人機，將應用於城鎮戰場監偵與攻擊任務。據悉，因應戰況需求，陸軍將先於南測中心成立無人機中隊。

中共28機艦出海活動 國軍持續監控

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計28架、艘次中共機艦持續在台海周邊活動。國防部重申，國軍運用任...

影／職軍招募超過年齡規定者急切渴望加入 高中生卻漠不關心

今天是軍人節，職業軍人是許多學生討論的職業選項之一，陸軍航空特戰指揮部一等士官長黃偉豪常向高中生們分享自己經歷和心情，他...

渡洋轟炸松山機場 還原蘇聯飛行員助中華民國抗日歷史

1938年2月23日，蘇聯飛行員曾與中華民國空軍人員一同勇敢飛越台灣海峽，攻擊日本海軍駐防的台北松山機場，反擊日本海軍濫炸中國城市。但是，這場空戰後來卻成了消失的空戰，空軍司令部官網至今沒有這段歷史。而一般人若想知道蘇聯飛行員援助抗日的過程，可以從副總統陳誠檔案當中提及的一篇報導一探究竟，只是某些細節已混淆。到底轟炸松山機場的真正理由為何？蘇聯飛行員又是如何提供協助？以下由聯合報記者高凌雲為你整理。...

大減近5500人 明年志願役 估流失11個聯兵營

國軍志願役官兵流失嚴重，明年度國防預算書編列的志願役「預算員額」一六○七四九人，比今年減少五四八六人，比率超過百分之三，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。