因應戰況需求 陸軍將於南測中心成立無人機中隊

陸軍今年起大幅採購各類型無人機，將應用於城鎮戰場監偵與攻擊任務。據悉，因應戰況需求，陸軍將先於南測中心成立無人機中隊。

陸軍自113年起，陸續採購戰術型近程無人201架、72架目獲型無人機、微型無人機320架，同時委由海軍建案採購監偵型無人機212架，並籌購攻擊無人機飛彈系統，其中分為人員殺傷型685架及反裝甲型291架，預計115年度完成採購。此外，陸軍也採購建置12套無人機反制系統。

根據最新年度國防預算案指出，戰術型近程無人飛行載具（二階段），是為使陸軍聯兵營及步兵營有效實施「地形限制上戰術偵察和監視」任務，以無人飛行載具以獲取所需的即時戰場情資，提供指管系統情資研析，滿足整體情監偵需求。微型無人機則是為使部隊於執行滲透破壞及城鎮、基地防衛等作戰任務時，強化偵察效能、擴大監控區域的作戰需求，籌獲微型無人機以支援各部隊實施視距外目標獲得。監偵型無人機則是為提升國軍各類型部隊聯合國土防衛階段，於濱海城鎮的戰場情資掌握能力，並針對各式戰術陣地實施警戒防護。

面對將陸續接收無人機，陸軍曾對外表示，正規劃成立無人機訓練中心能量，以適應未來不對稱作戰型態及戰場需求，整合各類型無人機「教育、訓練、測考、研發」機制及實戰化訓練，以培訓專業操作人員與師資種能，提升防衛作戰力。據悉，將先於南測中心成立無人機中隊。