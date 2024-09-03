國防部：中共發射運載火箭 高度大氣層外未危害台灣

1938年2月23日，蘇聯飛行員曾與中華民國空軍人員一同勇敢飛越台灣海峽，攻擊日本海軍駐防的台北松山機場，反擊日本海軍濫炸中國城市。但是，這場空戰後來卻成了消失的空戰，空軍司令部官網至今沒有這段歷史。而一般人若想知道蘇聯飛行員援助抗日的過程，可以從副總統陳誠檔案當中提及的一篇報導一探究竟，只是某些細節已混淆。到底轟炸松山機場的真正理由為何？蘇聯飛行員又是如何提供協助？以下由聯合報記者高凌雲為你整理。...

2024-09-03 07:30