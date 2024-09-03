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國防部：中共發射運載火箭 高度大氣層外未危害台灣

中央社／ 記者游凱翔

國防部今天表示，中共上午9時20分於四川西昌衛星發射中心發射運載火箭，路徑台灣防空識別區西南部朝西太平洋方向，高度位大氣層外，對台灣地區無危害，國軍嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

國防部發布新聞稿指出，中共上午9時20分於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務，火箭飛行路徑經台灣防空識別區（ADIZ）西南部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

另外，國防部稍早也發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲19架次共機（其中16架次逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域）、共艦8艘次及公務船1艘，持續在台海周邊活動。

國防部 火箭 衛星

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