中共28機艦出海活動 國軍持續監控

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計28架、艘次中共機艦持續在台海周邊活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（2）日清晨到今（3）日清晨6時為止，共計偵獲共機19架次、共艦8艘次及公務船1艘持續在台海周邊活動，其中16架次共機跨越海峽中線進入北部、西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，昨天全天有10架次共軍主、輔戰機、直升機和無人機在台海中線邊緣沿線活動，其中7架曾跨越中線接近基隆西北方，在中線南部則深入西南空域最近距離鵝鑾鼻西北方。

昨天也在台海北部空域發現戰機2架次出現我防空識別區北部邊緣；在西南空域外圍則發現主戰機6架次徘徊在西南空域，東部外海則發現直升機1架出現在綠島東方外海。

國防部在昨天推出新版共軍海空動態航跡圖，增加台海12浬、24浬線及經緯度座標、比例尺，與蘭嶼、綠島等地標資訊，並自即日起改版。不過新版航跡圖取消公布共機活動的時間及共機與基隆、鵝鑾鼻等地標之距離等資訊。