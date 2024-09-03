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大減近5500人 明年志願役 估流失11個聯兵營

聯合報／ 記者程嘉文洪哲政陳熙文／台北報導
114年國防部預算書上的志願役人員員額，比113年又減少5486人，降幅驚人。圖／聯合報系資料照
114年國防部預算書上的志願役人員員額，比113年又減少5486人，降幅驚人。圖／聯合報系資料照

國軍志願役官兵流失嚴重，明年度國防預算書編列的志願役「預算員額」一六○七四九人，比今年減少五四八六人，比率超過百分之三，等於十一個聯兵營。從預算編列也可看出，流失人力的「重災區」，集中於士官、資深士兵，以及第一線作戰部隊。

學者警告，近年部隊戰訓頻率明顯增加，又要分出人力成立新單位，使軍中人員荒雪上加霜；官兵不堪蠟燭多頭燒，因而大量離退，造成惡性循環。

今天是九三軍人節，副總統蕭美琴昨出席「立法院全民防衛連線」成立大會表示，希望能以系統性、專業性的方式讓全民防衛落實在政策上，並預告賴總統在總統府設立「全社會防衛韌性委員會」，近期將召開首次會議。她表示，全民防衛的本質就是守護自己的家園和土地；期盼透過大家共同努力，產官民學都能在各自不同崗位承擔責任，讓台灣更具韌性、更有實力、更團結。

賴清德總統昨出席「水下銲匠」影片發布記者會表示，期盼未來國軍弟兄姊妹都能學習匠人精神，不斷自我精進，更要團結一致，為守護國家安全繼續努力。

對於明年度志願役「預算員額」大減，中華戰略前瞻協會研究員揭仲說，明年度「預算員額」減少五四八六人，下降率約為百分之三；戰鬥部隊才能領取的「戰鬥部隊增支志願役勤務加給」編列卅七億五一一二點八萬元，比今年的四十一億一九六○點六萬元，減少三億六八四七點八萬元，幅度將近百分之九，由此推斷，第一線戰鬥部隊的人員流失，遠比非戰鬥單位更嚴重。

此外，國防部昨宣布，每日發布之共軍動態示意圖將增加十二浬、廿四浬線及經緯度座標、比例尺，與蘭嶼、綠島等地標資訊，自即日起改版。

國防部 志願役 民防

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