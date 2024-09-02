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中國海警船進入就是騷擾 管碧玲：海巡會牢守海疆

中央社／ 高雄2日電

海委會主委管碧玲表示，中國海警只要進入台灣禁限制水域、越過中線，就是騷擾，非中方稱「金門水域常態化執法」，海巡會牢牢守住海疆。

海洋委員會主委管碧玲今天出席「中台灣海洋保育教育中心」揭牌典禮，有媒體在聯訪時提到中國海警近來稱「金門水域常態化執法、提供台漁民求助專線」等。管碧玲表示，中方行為並非「執法」，只要逾越界線就是騷擾。

管碧玲表示，依據兩岸人民關係條例，金門劃有「禁、限制水域」範圍，中方只要進到範圍內就是「騷擾」，並非執法；中國海警船進來，台灣海巡就是要驅離，中國海警不是「執法」而是騷擾。

管碧玲指出，台灣海上主權牢牢掌握在自己手中，中國海警進入台灣禁限制水域、越過中線，就是騷擾。

管碧玲表示，不允許中國海警在禁限制水域執法，會守住海峽中線，不容主權被抹滅，這一點非常重要，海巡很努力在守、賣命在守，牢牢守住台灣海疆與主權。

海巡 管碧玲 金門

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