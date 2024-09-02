許光漢軍中伙食受矚 劉世芳視察成功嶺廚房餐廳

藝人許光漢入成功嶺營區訓練，軍中伙食受關注。內政部今天表示，部長劉世芳關心替代役男健康及用餐環境，8月30日無預告前往成功嶺營區替代役訓練班視察廚房、餐廳，除要求提升內部管理，也應主動邀請台中市政府衛生局進行食安稽查。

藝人許光漢8月20日出現在成功嶺營區入營訓練，引發網友在各大社群平台討論，軍中伙食也備受關注。

內政部透過新聞稿表示，劉世芳在8月30日晚餐時間，以「無預告」方式，親自前往成功嶺營區替代役訓練班視察廚房、餐廳等區域，並與正在用餐的役男們寒暄，了解受訓役男用餐的菜色及質量，同時聽取役男建議。

劉世芳說明，確保役男在訓練期間的身心健康，是替代役訓練及管理中心的第一要務，替管中心必須落實役男用餐、住宿等生活環境的維管，務必要讓役男睡得好、吃得飽，役男才能安心接受課程訓練。

劉世芳強調，替管中心不僅應持續提升役男用餐環境的內部管理，也應主動邀請營區所在地的台中市政府衛生局進行食安稽查，透過最嚴格的監督管控，讓役男在訓練期間都能平安健康。