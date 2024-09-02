強化系統備援韌性 憲兵4.2億提升無線電系統
為強化無線電通信系統備援架構，建置具機動性、系統複式配置及整合民間資源無線電通信系統，憲兵指揮部編列新台幣4億2000萬元持續預算（114年至117年），執行無線電系統提升，以利支援衛戍作戰。
民國114年度國防預算書8月30日已送抵立法院，根據內容顯示，憲兵指揮部編列新台幣4億2000萬元持續預算（114年至117年），將進行無線電系統提升。
預算書提到，114年預計採購557支無線電手持機，預算為4800萬元；115年、116年為預算高峰，分別採購無線電交換機等3項（預算1億7886萬元）、可攜式中繼台2項（預算1億8845萬元）；117年採購45部無線電車裝台、預算468萬元。
針對此計劃案的必要性，憲兵指揮部說明，辦理衛戍區部隊現役無線電機換裝，可強化無線電通信系統備援架構，建置具機動性、系統複式配置及整合民間資源的無線電通信系統，以滿足憲兵指揮部平時執行國安情蒐、反恐制變、特種勤務、軍司法警察勤務、重要官署舍警衛勤務、國土安全任務及戰時支援衛戍作戰等國土防衛任務之指管通聯需求。
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