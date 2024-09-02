強化系統備援韌性 憲兵4.2億提升無線電系統

美國總統搭乘的直升機「陸戰隊一號」，過去曾現身松山機場。1960年艾森豪總統訪問台灣期間，曾經搭乘直升機抵達松山機場，這是台美關係的重大一步，也是至今唯一一次美國總統訪問中華民國的紀錄。 「陸戰隊一號」負責搭載艾森豪，在1960年6月上旬抵達台北，甚至在6月14日，他們還執行了一場意外任務。而當時，中國大陸為抗議艾森豪訪華，共軍曾在艾森豪停留台灣期間，對金門射擊17萬發砲彈。以下就讓資深記者程嘉文為你整理這些歷史片斷。...

2024-09-02 07:30