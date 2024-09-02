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九三軍人節前夕 賴總統盼國軍學習匠人精神自我精進

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
賴清德總統今上午出席「匠人魂#51水下銲匠」影片發布記者會，他表示，期盼未來國軍弟兄姊妹都能學習匠人精神，不斷自我精進，更要團結一致，為守護國家安全繼續努力。圖／取自總統府Youtube
賴清德總統今上午出席「匠人魂#51水下銲匠」影片發布記者會，他表示，期盼未來國軍弟兄姊妹都能學習匠人精神，不斷自我精進，更要團結一致，為守護國家安全繼續努力。圖／取自總統府Youtube

賴清德總統今上午出席「匠人魂#51水下銲匠」影片發布記者會，他表示，期盼未來國軍弟兄姊妹都能學習匠人精神，不斷自我精進，更要團結一致，為守護國家安全繼續努力。

賴清德總統上午出席以海軍水下作業大隊為主題的「匠人魂#51水下銲匠」紀錄片發布記者會，包括國防部長顧立雄、海軍司令唐華、文化總會秘書長李厚慶、華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭、中華電信個人家庭分公司副總經理陳淑玲等亦出席活動。

賴清德總統致詞時表示，海軍水下作業大隊在工作時，身上的裝備重量高達40公斤，光是頭盔就有15公斤。「水下銲匠」更要面對潛水、在水中用電的雙重風險，真的非常不簡單。他要向紀錄片中的最佳男主角、上士黃建智表達敬意。

賴總統說，黃建智是大隊中擁有國際焊工潛水員認證的成員，他不僅技術高超，在執行任務時，更用堅強意志力克服多變海象以及低能見度環境。現在更設下目標，要寫一本水中電銲切割技術手冊來傳承專業技術，令人非常感動。

賴總統指出，海軍水下作業大隊，對於任何水面以下的工作，包括艦艇水下各部位檢查、空難船難搜救打撈以及水中障礙物排除，他們無役不與；今年凱米颱風來襲，他們也投入救災行列。

賴總統說，明天就是九三軍人節，他要代表全體國人感謝國軍弟兄姊妹，不分晝夜捍衛國土，守護人民的生命財產安全。他表示，在影片中，黃建智說，「要讓大家覺得，是我銲的就沒有問題」，期勉所有國軍弟兄姊妹有這樣的氣魄，讓大家覺得「只要是我們國軍弟兄守護的國家就沒有問題」，所展現的不只有軍人的匠人精神，也包含團隊合作的精神。

賴總統期盼，國軍弟兄姊妹都能學習匠人精神，不斷自我精進，更要團結一致，在守護國家安全方面繼續努力，最後預祝所有國軍弟兄姊妹，軍人節快樂。

國軍 軍人節

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