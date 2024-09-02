水下銲匠發布會致敬國軍 賴總統籲團結守護國家

九三軍人節前夕，文化總會與軍事新聞通訊社攜手推出「匠人魂」第51集「水下銲匠」發布會，向堅守崗位的國軍官兵致敬。總統賴清德期許國軍都能夠學習匠人精神，不斷自我精進，更要團結一致，繼續努力守護國家安全。

文化總會與軍聞社今天在總統府舉行「水下銲匠」發布記者會，總統賴清德、國防部長顧立雄、文化總會秘書長李厚慶、影片主角海軍水下作業大隊第一作業隊黃建智上士出席。

水下作業大隊隸屬海軍一九二艦隊，專事艦艇水下各部位檢查、難船搜救打撈、水中礙航物排除及水中未爆彈處理。

黃建智說，他們大隊有句話「只有海底能夠阻止我們潛得更深」，代表隊員對水中作業能力的自信與掌握。

除了背負氣瓶的水肺潛水，水下作業大隊潛將也必須穿戴連結供氣、通話、攝影及燈光系統，總重達30公斤至40公斤的裝備，進行工程潛水。大隊目前唯一擁有國際銲工潛水員認證的黃建智，近年更積極推動將水下電銲技能納入海軍技術學校訓練班隊。

黃建智表示，潛水員不僅要適應水溫與多變海象，能見度也隨下潛深度降低，有時連臂距之外都看不到，必須將臉貼近工作物件。

黃建智說，電銲潛水員最困難地方在於，必須同時具有職業潛水員身分以及銲接技巧，水中電銲環境比陸上複雜許多，卻必須做出與陸上相同電銲品質，非常困難且具高度專業。

黃建智表示，以往傳統的水中電銲都是以師徒相傳制為主，並沒有一個有系統的訓練課程，他以撰寫「水中電銲切割技術手冊」為目標，希望打造一套系統訓練手冊，為海軍培養更多的作業能量及訓練能量。

賴總統致詞提到，海軍水下作業大隊工作時身上重量高達40公斤，光是頭盔就有15公斤，水下銲匠更要面對潛水、在水中用電雙重風險，非常不簡單。

賴總統表示，他剛才特別請教黃建智何時加入軍中，黃建智說高中畢業就來了，距今已十幾年；他跟黃建智說「國家需要你，你不要離開部隊」，黃建智允諾說好。

賴總統說，這種好人才一定是民間挖角的對象，非常感謝黃建智能夠基於國家的需要，願意為國效勞。

賴總統指出，文總「匠人魂」自2017年開拍至今，已推出7支以國軍為主角的影片，這應該可以拍成一部電影了，讓更多民眾了解國軍的不平凡。

賴總統表示，明天就是九三軍人節，他要代表全體人民感謝國軍不分晝夜捍衛國土、守護人民的生命財產安全。

賴總統說，就像影片中黃建智說「要讓大家覺得是我銲的，就沒有問題」，國軍也要有這樣氣魄「只要我們國軍弟兄守護的，我們國家就沒有問題」。

賴總統表示，他期待國軍能學習匠人精神，不斷自我精進，更要團結一致，繼續努力守護國家安全。