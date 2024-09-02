共機航跡圖新增經緯度比例尺 中共3日將發射運載火箭

國防部今天公布共機動態，自昨天上午6時起至今天上午6時止，15架次共機逾越中線及侵擾周邊空域。值得注意的是，空軍更新共機的航跡圖，除延續顯示侵擾區域外，也新增經緯度、比例尺，讓圖示更為精確。

另外，國防部也公布，中共明天將於西昌衛星發射中心發射運載火箭，將朝西太平洋方向飛行，並經過台灣防空識別區（ADIZ）。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲18架次共機（其中15架次逾越台灣海峽中線侵擾北部、西南及東部空域）、共艦8艘次及公務船2艘次，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

空軍此次也更新共機航跡圖示，除延續顯示共機侵擾台灣周邊空域的區域、航跡圖外，也新增經緯度及比例尺；但取消共機與台灣特定縣市、區域的距離，同時刪除舊版航跡圖「本圖非按實際比例顯示」文字。