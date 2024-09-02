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國防部跟上國際腳步：發布共軍動態 加註經緯度與領空範圍

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部宣布，從今天（9月2日）起，每天發布的中共機艦動態圖，將加註經緯度與我方領海領空與鄰接區範圍線。圖/國防部提供
國防部宣布，從今天（9月2日）起，每天發布的中共機艦動態圖，將加註經緯度與我方領海領空與鄰接區範圍線。圖/國防部提供

國防部每天都會公布過去24小時內，中共機艦在台灣周邊的活動狀況。然而過去的示意圖，並沒有我國領海12浬線、鄰接區24浬線，以及經緯度等座標參考，甚至加註文字宣稱「本圖非按實際比例顯示」。因此，到底當天共機多麼接近台灣？是否已經飛入24浬鄰接區？往往引發外界質疑。

國防部今天（2日）更改政策，宣布為利國人更清楚瞭解共軍於台海周邊空域活動狀況，參考國際社會公開相關資訊作法，及敵情威脅狀態，調整每日發布之「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，增加12浬、24浬線及經緯度座標、比例尺，與蘭嶼、綠島等地標資訊，並自即日起改版。國防部將持續掌握共軍機艦動態，運用適切兵力應處，以確保國家安全。

最新一版的中共機艦動態顯示，到2日早晨6時為止的24小時內，共偵獲共機18架次出海活動，其中逾越海峽中線進入台灣北部、東部、西南空域者15架次；海上則偵獲共艦8艘刺、公務船2艘次。

中共 國防部 座標

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