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敬軍勞軍 今年169家企業投入

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
陸軍台東指揮部的士兵鍾庚享（右），當選113年國軍楷模，與父親一同獲邀參觀101大樓。他表示，可惜母親因為化療不能前來，但相信她一定以自己表現為榮。圖／軍聞社
陸軍台東指揮部的士兵鍾庚享（右），當選113年國軍楷模，與父親一同獲邀參觀101大樓。他表示，可惜母親因為化療不能前來，但相信她一定以自己表現為榮。圖／軍聞社

八月廿九日晚，台北一○一出現大批穿著制服的軍人，吸引現場中外遊客矚目，他們是今年國軍楷模與模範團體的主官，獲邀與家人一同登高望遠。陸軍台東指揮部的士兵鍾庚享說，可惜媽媽正在進行化療，沒法參加表揚活動，但他知道，她一定以自己的表現為榮。

除了國軍楷模，一般官兵也能免費遊覽一○一的八十九樓觀景台。整個九月，現役軍人透過線上預約，可攜帶兩位直系眷屬同行。總計今年軍人節推出官兵優惠方案的企業，包括義大世界、萊爾富、老爺酒店、阿瘦皮鞋等一六九家、門市超過八千個。

由於前任理事長李棟樑積極勤跑部隊，大大提升軍友社知名度，近年投入敬軍勞軍活動的企業明顯增多。包括益州集團、神采時尚、慶福社福慈善基金會、永乘工程等，每年數度到全台各地與金馬澎外島勞軍，捐贈產品或慰問金，不讓李棟樑專美於前。

國防部政戰局文宣處長樓偉傑表示，今年軍人節慶祝活動中，較具話題性者還有中華職棒安排八場「全力出擊主題賽」，邀請官兵觀戰、開球、領唱國歌。台北市府與軍方合作，從忠烈祠至大直捷運站，設置九處「軍事風主題」公車亭。另外在國軍營站與家樂福，還可買到限量版的「軍人節乖乖」。

國軍 國防部 軍人節

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