奪選美冠軍 國防部藝工隊女兵謝易潔：從軍經驗對參賽是加分

國防部藝工隊的一兵謝易潔，日前贏得「中華奧林匹克盃」選美冠軍，雖非國際等級大賽，卻創下國軍現役官兵參加選美的紀錄。謝易潔接受《聯合報》獨家專訪表示，自己熱愛舞台與表演工作，很感謝長官願意給她這個機會。

24歲的謝易潔，畢業於樹德家商表演藝術科第一屆，隨後進入樹德科大藝術管理系。由於家庭經濟問題，她轉學到空軍航技學院，但發現自己真正喜歡的還是表演。為兼顧生涯志趣與穩定工作，去年她放棄軍校學業，通過筆試與面試，成為國防部藝工隊一員。一年多來除了單位演出，她也曾獲選「莒光園地」主播，並主持今年7月在中正紀念堂廣場舉行高中職儀隊競賽。

高中時期，謝易潔就在老師推薦下參加過選美，曾獲台灣小姐第四名與屏東縣「紅藜皇后」第二名。今年她提報告申請參加選美比賽，把長官嚇了一跳，因為現役軍人報名體育競賽例子極多，但從未遇過有人要去選美。長官們考慮再三，還是批准她參加。比賽結果揭曉，藝工隊也在臉書宣揚她奪冠的成就。

謝易潔說，她在比賽過程中並未提及軍人職業，但她覺得，從軍經驗讓自己更穩重、游刃有餘，對參賽有加分效果。因為軍隊訓練要求成員能忍受髒、累、苦；藝工隊一年到頭排練與巡迴，體力負荷不會比作戰部隊小，因為人力有限，音響燈光道具都要自己來，每人必須兼顧很多角色，事情都得相互合作，又常需臨場解決突發狀況。這些經驗讓她覺得，比起當兵，穿高跟鞋面對鏡頭還較輕鬆。

對於軍人與表演藝術者的角色是否衝突？謝易潔表示，身為軍人當然必須服從命令，長官也會強調：舞台下是軍人，上了台就要放開，不分階級，盡力展現自我。平常在部隊沒演出時，就是包頭、戴眼鏡、沒化妝、不佩戴飾品，「超級超級醜」；到了放假日，再盡情做自己喜歡的事，「把美麗留給下班」。