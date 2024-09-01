快訊

台北地院漏夜開庭 柯文哲11點問完 緊接著彭振聲上陣

「限貸令」銀行簽約卻不貸款？賴總統：金融機構過當了

500名小草為柯文哲集氣！北市警局長李西河到北檢坐鎮

奪選美冠軍 國防部藝工隊女兵謝易潔：從軍經驗對參賽是加分

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部藝工隊女兵謝易潔，贏得「中華奧林匹克盃」選美冠軍。圖／國防部藝工隊提供
國防部藝工隊女兵謝易潔，贏得「中華奧林匹克盃」選美冠軍。圖／國防部藝工隊提供

國防部藝工隊的一兵謝易潔，日前贏得「中華奧林匹克盃」選美冠軍，雖非國際等級大賽，卻創下國軍現役官兵參加選美的紀錄。謝易潔接受《聯合報》獨家專訪表示，自己熱愛舞台與表演工作，很感謝長官願意給她這個機會。

24歲的謝易潔，畢業於樹德家商表演藝術科第一屆，隨後進入樹德科大藝術管理系。由於家庭經濟問題，她轉學到空軍航技學院，但發現自己真正喜歡的還是表演。為兼顧生涯志趣與穩定工作，去年她放棄軍校學業，通過筆試與面試，成為國防部藝工隊一員。一年多來除了單位演出，她也曾獲選「莒光園地」主播，並主持今年7月在中正紀念堂廣場舉行高中職儀隊競賽。

高中時期，謝易潔就在老師推薦下參加過選美，曾獲台灣小姐第四名與屏東縣「紅藜皇后」第二名。今年她提報告申請參加選美比賽，把長官嚇了一跳，因為現役軍人報名體育競賽例子極多，但從未遇過有人要去選美。長官們考慮再三，還是批准她參加。比賽結果揭曉，藝工隊也在臉書宣揚她奪冠的成就。

謝易潔說，她在比賽過程中並未提及軍人職業，但她覺得，從軍經驗讓自己更穩重、游刃有餘，對參賽有加分效果。因為軍隊訓練要求成員能忍受髒、累、苦；藝工隊一年到頭排練與巡迴，體力負荷不會比作戰部隊小，因為人力有限，音響燈光道具都要自己來，每人必須兼顧很多角色，事情都得相互合作，又常需臨場解決突發狀況。這些經驗讓她覺得，比起當兵，穿高跟鞋面對鏡頭還較輕鬆。

對於軍人與表演藝術者的角色是否衝突？謝易潔表示，身為軍人當然必須服從命令，長官也會強調：舞台下是軍人，上了台就要放開，不分階級，盡力展現自我。平常在部隊沒演出時，就是包頭、戴眼鏡、沒化妝、不佩戴飾品，「超級超級醜」；到了放假日，再盡情做自己喜歡的事，「把美麗留給下班」。

完整的採訪內容影音，將於下周在聯合新聞網【軍情＋】節目播出。

國防部藝工隊在營內排練演出舞蹈，左一為謝易潔。記者程嘉文／攝影
國防部藝工隊在營內排練演出舞蹈，左一為謝易潔。記者程嘉文／攝影
國防部藝工隊女兵謝易潔（左），與同袍排練短劇。記者程嘉文／攝影
國防部藝工隊女兵謝易潔（左），與同袍排練短劇。記者程嘉文／攝影
國防部藝工隊女兵謝易潔，贏得「中華奧林匹克盃」選美冠軍。圖／國防部藝工隊提供
國防部藝工隊女兵謝易潔，贏得「中華奧林匹克盃」選美冠軍。圖／國防部藝工隊提供
國防部藝工隊的女兵謝易潔，贏得「中華奧林匹克盃」選美冠軍。記者程嘉文／攝影
國防部藝工隊的女兵謝易潔，贏得「中華奧林匹克盃」選美冠軍。記者程嘉文／攝影

國防部 軍人 選美

延伸閱讀

李棟樑耕耘軍友社十年 打響「最強理事長」名號

提升後備戰力 國軍進行後備部隊手持無線電機補充

尋獲6名人質遺體…以軍確認身分並將遺體運回 初判部隊到達前不久遇害

購976架攻擊無人機飛彈系統 陸軍：現代化部隊標配

相關新聞

奪選美冠軍 國防部藝工隊女兵謝易潔：從軍經驗對參賽是加分

國防部藝工隊的一兵謝易潔，日前贏得「中華奧林匹克盃」選美冠軍，雖非國際等級大賽，卻創下國軍現役官兵參加選美的紀錄。謝易潔...

企業敬軍勞軍漸成風氣 今年有169家、門市超過8000個

8月29日晚，台北101大樓出現大批穿著制服的軍人，吸引現場中外遊客矚目，他們是今年國軍楷模與模範團體的主官，獲邀與家人...

李棟樑耕耘軍友社十年 打響「最強理事長」名號

政府遷台初期企業敬軍活動一度熱絡，後來轉趨沉寂，近年又明顯增加。箇中1大推手，是軍友社前理事長李棟樑。由於他積極勞軍，對...

基隆役政公園除役武器將移除 珍貴F-104戰機恐遭拆毀

全國第一座有陸海空三軍除役武器裝備的基隆役政公園，將正式吹熄燈號，基隆市政府決定，TF-104G戰機、戰車、砲彈、陽字號...

美國總統直升機VH-92花10年上陣 除加密通訊還有何困難

我國漢翔航空工業負責美國總統往返白宮及機場的直升機專機VH-92「陸戰隊一號」的機首段，反映出塞考斯基的目的，是降低成本與拓展未來海外市場。但VH-92之前因加密通訊系統未達標，才是延後擔任總統專機的關鍵。 「陸戰隊一號」不是普通直升機，加密通訊系統問題未完全克服，是遲未上陣的原因之一，但究竟其他原因為何？資深記者程嘉文告訴你。

獨／日本「準航艦」欲近台？ 5國聯合軍演後 出雲號獨留石垣整備

日本海上自衛隊與澳大利亞、義大利、德國、法國海軍，8月27至29日在關東以南至沖繩以東海域進行海上聯合軍演。31日各國艦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。