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企業敬軍勞軍漸成風氣 今年有169家、門市超過8000個

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
陸軍台東指揮部的士兵鍾庚享（右），當選113年國軍楷模，與父親一同獲邀參觀101大樓。他表示，可惜母親因為化療不能前來，但相信她一定以自己表現為榮。圖／軍聞社
陸軍台東指揮部的士兵鍾庚享（右），當選113年國軍楷模，與父親一同獲邀參觀101大樓。他表示，可惜母親因為化療不能前來，但相信她一定以自己表現為榮。圖／軍聞社

8月29日晚，台北101大樓出現大批穿著制服的軍人，吸引現場中外遊客矚目，他們是今年國軍楷模與模範團體的主官，獲邀與家人一同登高望遠。陸軍台東指揮部的士兵鍾庚享說，可惜媽媽正在進行化療，沒法參加表揚活動，但他知道，她一定以自己的表現為榮。

除了國軍楷模，一般官兵也能免費遊覽101大樓的89樓觀景台。整個9月，現役軍人透過線上預約，可攜帶兩位直系眷屬同行。國防部政戰局福利處長蔡尚武上校說，今年軍人節推出官兵優惠方案的企業，包括義大世界、萊爾富、老爺酒店、阿瘦皮鞋等，總計169家、門市超過8000個。

由於前任理事長李棟樑積極勤跑部隊，大大提升軍友社知名度，近年投入敬軍勞軍活動的企業明顯增多。包括益州集團、神采時尚、慶福社福慈善基金會、永乘工程等，每年數度到全台各地與金馬澎外島勞軍，捐贈產品或慰問金，不讓李棟樑專美於前。

政戰局文宣處長樓偉傑少將表示，今年軍人節慶祝活動中，較具話題性者還有中華職棒安排8場「全力出擊主題賽」，邀請官兵觀戰、開球、領唱國歌。台北市府與軍方合作，從忠烈祠至大直捷運站，設置9處「軍事風主題」公車亭。另外在國軍營站與家樂福，還可買到限量版的「軍人節乖乖」。

軍友社榮譽理事長李棟樑（右），8月5日到高雄林園，慰問參與凱米颱風救災的陸戰隊99旅官兵。圖／軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑（右），8月5日到高雄林園，慰問參與凱米颱風救災的陸戰隊99旅官兵。圖／軍聞社
慶祝113年軍人節，中華職棒與國防部合作，安排8場「全力出擊主題賽」，邀請官兵觀戰、開球、領唱國歌。圖／軍聞社
慶祝113年軍人節，中華職棒與國防部合作，安排8場「全力出擊主題賽」，邀請官兵觀戰、開球、領唱國歌。圖／軍聞社
國防部推出軍人節限量版乖乖。圖／軍聞社
國防部推出軍人節限量版乖乖。圖／軍聞社

台北101 國軍 國防部 軍人節

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