企業敬軍勞軍漸成風氣 今年有169家、門市超過8000個

8月29日晚，台北101大樓出現大批穿著制服的軍人，吸引現場中外遊客矚目，他們是今年國軍楷模與模範團體的主官，獲邀與家人一同登高望遠。陸軍台東指揮部的士兵鍾庚享說，可惜媽媽正在進行化療，沒法參加表揚活動，但他知道，她一定以自己的表現為榮。

除了國軍楷模，一般官兵也能免費遊覽101大樓的89樓觀景台。整個9月，現役軍人透過線上預約，可攜帶兩位直系眷屬同行。國防部政戰局福利處長蔡尚武上校說，今年軍人節推出官兵優惠方案的企業，包括義大世界、萊爾富、老爺酒店、阿瘦皮鞋等，總計169家、門市超過8000個。

由於前任理事長李棟樑積極勤跑部隊，大大提升軍友社知名度，近年投入敬軍勞軍活動的企業明顯增多。包括益州集團、神采時尚、慶福社福慈善基金會、永乘工程等，每年數度到全台各地與金馬澎外島勞軍，捐贈產品或慰問金，不讓李棟樑專美於前。