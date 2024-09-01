李棟樑耕耘軍友社十年 打響「最強理事長」名號
政府遷台初期企業敬軍活動一度熱絡，後來轉趨沉寂，近年又明顯增加。箇中1大推手，是軍友社前理事長李棟樑。由於他積極勞軍，對官兵急難慷慨解囊，獲得國防部頒贈二等寶鼎勳章，創下企業家獲得國軍授勳的最高紀錄。兩年前理事長任滿，層峰有意讓他繼續連任，李棟樑則回應：願意永遠擔任國軍志工，但堅拒為自己修改章程。現任理事長黃呈琮聘其為榮譽理事長，繼續在各部隊「走到、握到、關懷到」，慰勞過的軍方單位，今年底將達2千場次。
民國103年軍友社改選，李棟樑接到老友馬英九總統電話，希望長期活躍於工商團體與公益活動的他，出馬替官兵打氣送暖，走出洪案之後的士氣低谷。上任不久，高雄前鎮發生大氣爆案，他主動向國防部請纓前往慰問，從此開啟連續10年的勞軍之旅。歷任總統不分藍綠，都曾對「最強理事長」公開肯定。
他表示，每逢颱風、地震等天災，乃至共軍在台海周邊騷擾，都得仰仗軍人不畏危險與辛勞，在第一線承擔。自己能做的，就是持續以實際行動支持官兵，並號召工商同業一起投入。
李棟樑自承曾被問起，企業家的時間比金錢還寶貴，為何花這麼多工夫走訪部隊？他的答案是，國家能維持安全，企業才能發展獲利。如今有時會有基層官兵來信，「提醒」他要到自己單位去訪問，每次收到這種要求，都倍感溫暖與開心。
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