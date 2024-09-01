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提升後備戰力 國軍進行後備部隊手持無線電機補充

中央社／ 台北1日電

提升後備戰力為近年國防政策重點，根據114年度國防部預算書，陸軍將自明年至民國117年進行「後備部隊手持無線電機補充案」，籌購單頻手持無線電機、雙頻手持無線電機等，確保常、後備戰力有效整合與戰力發揮。

國防部日前將「民國114年度國防部預算書」、「113年中共軍力報告書」及「五年兵力整建及施政計畫報告」等國防部主管預算書表送抵立法院。

針對後備部隊手持無線電機補充案，陸軍司令部在預算書指出，為結合防衛作戰需求，充分運用後備軍人建構一支能「立即動員、立即作戰」的後備部隊，力求裝備形式統一，以提升後備戰力。

陸軍進一步表示，遵照國防部「提升後備戰力」指導計畫，國軍各類型後備部隊通信裝備應採「常、後一致」方式為原則，檢討常備部隊現行主要通信裝備，執行缺裝補充後備部隊，以達政策要求，確保常、後備部隊戰力有效整合與戰力發揮。

根據預算書，後備部隊手持無線電機補充案由陸軍統籌建案，全案計需7億6713萬餘元，執行期程為114至117年度，計畫籌購單頻手持無線電機、雙頻手持無線電機、無線電顯控平台、無線電管理系統及基地段測檯等。

對於後備部隊手持無線電機補充案預期成果，陸軍指出，籌建具備語音、加密通訊、簡訊、GPS定位、圖資傳輸、中繼功能的手持無線電機，提升數位語音基本指管能力，並於災害防救時可立即投入多元緊急應援任務，遂行防救災及緊急應援通聯使用。

國軍 國防部

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