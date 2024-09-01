基隆役政公園除役武器將移除 珍貴F-104戰機恐遭拆毀

全國第一座有陸海空三軍除役武器裝備的基隆役政公園，將正式吹熄燈號，基隆市政府決定，TF-104G戰機、戰車、砲彈、陽字號桅杆軍方除役武器裝備等，考量鏽蝕嚴重，且有傾倒威脅，確定將要移除，在年底前全部歸還軍方。軍方表示，如果無其他單位提出陳展需求，這些除役武器將依規定報廢、拆解並標售。

基隆市役政公園現有空軍TF-104G戰機、勝利女神防空飛彈、海軍陽字號驅逐艦桅桿、俥葉、五吋砲、LVTP-5兩棲登陸車及陸軍M48戰車等除役裝備，不過近年來缺乏積極專業管理，導致鏽蝕嚴重、塗裝失準且雜草叢生，基隆市民政處長張淵翔表示，市政府已經決定移除，歸還軍方。

張淵翔說，這些除役裝備占用的空間非常大且時間久遠，因基隆多雨鏽蝕非常嚴重，有傾倒、破損及傷人的危險；其次是現地多為草皮，是很多民眾運動的場域，居民反映改為體健設施利用，平時來看的人有限，希望符合民眾需求做更有效及多元的空間利用。

軍方證實，基隆市政府在5月間邀集各軍種會勘，決定交還各軍種處理。海軍方面表示，配合基隆市政府規劃，預計將撥贈裝備收繳運回原管理單位，目前由基隆市政府辦理委運及經費支應，海軍將配合市府期程辦理收繳作業；陸軍官員說，目前陳展的M48戰車將繳回陸軍兵整中心。另外，TF-104G戰機及勝利女神飛彈將交還空軍。

軍方人士指出，編號4196的TF-104G雙座戰鬥教練機，曾在民國87年5月完成空軍F-104戰機最後飛行任務，並在除役典禮上擔任「最後滑行及狼嚎」儀式的預備機。預計將交由空軍新竹基地處理，不過當地第二聯隊已有多架同型陳展機，展示空間有限且將規畫爭取即將除役的AT-3教練機，因此已經決定若無其他地方政府、單位提出陳展需求，屆時會將這架TF-104G戰機依規定拆毀並標售廢鐵。

基隆市府表示，除了原屬各軍種的除役武器將移除外，具百年歷史的「阿姆斯托朗後膛8吋砲」，因登錄為基隆市「一般古物」，具文資身分則會現地保留。張淵翔說，未來希望移置室內空間，避免繼續鏽蝕下去，因具有歷史的價值及意義，盼完整保留下來。

基隆市都發處長謝孝昆指出，役政公園未來會重新規畫，但細節及方向還要再廣納民眾意見，包括設置體健運動設施、花卉園區等都是方向，會採多元來思考規畫，進行更有效的利用。