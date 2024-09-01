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學者：美台同盟可能性大 應就聯合作戰協調做準備

中央社／ 台北1日電

美國專家警示，中國可能在2025年至2027年對台發動軍事行動，學者認為，基於台灣戰略價值，美台走向同盟模式「可能性非常大」，台灣應就同盟聯合作戰的事先協調、指揮管制整合等做好準備。

台灣教授協會今天舉行「捍衛西太平洋地區的自由與民主：從美台共同防禦到台灣關係法」學術研討會。

1954年12月3日，中華民國與美國簽訂「中美共同防禦條約」，直至1979年1月1日中美斷交而終止，美國對台軍事防衛改由「台灣關係法」規範。

國防院國安所長沈明室指出，美國目前以軍售、軍事融資以及軍事訓練等「準同盟」方式援助台灣；他說，僅管美國與台灣沒有邦交關係與防衛協定，未來走向同盟模式「可能性非常大」。

沈明室表示，烏克蘭並非北約國家，但基於地緣戰略利益考量，美國與北約早在俄烏戰爭前就展開對烏克蘭的軍援；而基於台灣戰略價值，美日台合作越發重要，並藉此達到戰略嚇阻效果。

沈明室指出，台海若發生衝突，美國可能介入模式有三，援助武器、情報但不派兵、海空武力援助，以及地面部隊援台，第3種已是美日台同盟作戰型態；台灣應針對不同模式做準備，尤其是同盟聯合作戰的事先協調、指揮管制整合等，並完成相關訓練與後勤計畫。

國防院中共所副研究員黃宗鼎表示，「同盟現代化」，須嚴肅檢視「未來進行式」的台美安全合作關係，若將美國派兵協防台灣作為實質選項，台灣須先行與美國簽署接近於臨時駐留權的「相互准入協定」或「部隊訪問協議」。

針對美方對台「六項保證」，台北醫學大學通識中心教授張國城認為，無法抵消「八一七公報」對台灣安全的影響，台灣應積極尋求有利自身安全的外交策略。

對此，中研院歐美所研究員林正義指出，「八一七公報」從未承認台灣是中國的一部分，僅「認知（recognize）」中國主張，美國在台協會（AIT）譯文應修正；「六項保證」將一中原則「鬆了根」，且去年拜習會時，習近平希望美國支持和平一，但「六項保證」也已明定，不能對台施壓，要求台灣與中國談判。

美國已故前總統雷根（Ronald Reagan）在1982年向台灣提出的六項保證，承諾內容包括：美國不會設定停止對台軍售日期；不會在軍售前和中國諮商；不會在台北與北京間斡旋；未同意修訂台灣關係法；未改變關於台灣主權的立場；不會對台施壓，要求台灣與中國談判。

國防院 美國在台協會 軍售

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