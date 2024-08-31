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獨／日本「準航艦」欲近台？5國聯合軍演後 出雲號獨留石垣整備

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獨／日本「準航艦」欲近台？ 5國聯合軍演後 出雲號獨留石垣整備

聯合報／ 徐宇威／新北即時報導
可搭載F-35B戰機的日本海上自衛隊出雲號，獨自錨泊在石垣島西側的名蔵灣進行整備被遊艇遊客所拍下，背景為於茂登岳，為沖繩縣最高山。圖／讀者提供
可搭載F-35B戰機的日本海上自衛隊出雲號，獨自錨泊在石垣島西側的名蔵灣進行整備被遊艇遊客所拍下，背景為於茂登岳，為沖繩縣最高山。圖／讀者提供

日本海上自衛隊與澳大利亞、義大利、德國、法國海軍，8月27至29日在關東以南至沖繩以東海域進行海上聯合軍演。31日各國艦艇已啟程返回母港，日本卻獨留海上自衛隊素有「準航艦」之稱的出雲號滯留石垣島，而非返回其母港橫須賀或泊港設備更好的那霸，未來動態引人關注。

據海上自衛隊所公布的資訊，日本發起此軍演的目的，旨在日本與歐洲各國加強合作，共同實現「自由開放印太」的願景。本次軍演的五國共派遣9艘軍艦、潛艇與各式空中武力，並包含義大利所屬的AV-8B、F-35B等可供兩棲攻擊艦起降的戰機。演練聯合防空、聯合反潛，與跨艦艇間聯合支援補給作戰等科目。在29日軍演完畢後，各國艦艇隨即啟程返回整備港。但參演軍艦之一的出雲號(JS Izumo, DDH-183)並未北返其橫須賀母港，而是往西南航行，最終錨泊在石垣島西側的名蔵灣進行整備，恰巧被路過的遊艇遊客拍下。據了解，過往出雲號並未有停泊石垣港的紀錄，而石垣港因為腹地與水深限制，也難以提供自衛隊大型艦艇停靠的泊位與設施，但據外電報導稱，日本政府將指定全國16座港口和機場進行針對國防目的的設施升級，其中就包含距離台灣最近，同時也是地處日本最西南的綜合港口石垣港。

據軍方官員表示，國軍的應變區東界定義在與那國所在的東京123度線，同防空識別區ADIZ，日方與其他國家艦艇在應變區外的作業與部署，我方原則並不干涉。

日本海上自衛隊出雲號護衛艦，2015年成軍，原為直升機護衛艦。2021年日本海上自衛隊為了接收F-35B，將出雲級兩艘（出雲、加賀）護衛艦進行改裝，更改甲板標示線與耐熱塗層，並修改成矩形甲板，同年以美軍的F-35B完成戰機的起降測試。

日本 自衛隊 軍演

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