快訊

雨彈來襲！對流雲系發展旺盛 8縣市大雨持續至晚間

不是返國？菲律賓滯留9701艦終於起錨 竟衝撞陸海警船

柯文哲陷風暴 侯友宜當初沒進「君悅小房間」是萬幸？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海巡破紀錄同時晉升3名少將…內部質疑堵塞人事 海巡署回應

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部日前發布2024年9月份將官晉任名單，海巡署「破紀錄」有三名上校同時晉升少將。圖為海委會主委管碧玲與部分晉升將領與家屬合影。圖／取自海巡署東南沙分署臉書粉專
國防部日前發布2024年9月份將官晉任名單，海巡署「破紀錄」有三名上校同時晉升少將。圖為海委會主委管碧玲與部分晉升將領與家屬合影。圖／取自海巡署東南沙分署臉書粉專

國防部日前發布2024年9月份將官晉任名單，海巡署「破紀錄」有三名上校同時晉升少將，與往年僅零星一位形成強烈對比，但也引起海巡軍職人員內部訾議，認為高層不顧軍職晉升相關停年規定，此舉將堵塞人事，阻礙後期軍職人員發展。

海巡署則回應，人事政策未有所改變，後續仍將依職務出缺狀況，適時檢討適員陞任，不會影響軍職同仁晉陞機會。官員說，明年仍會有複數人員晉升將領。

海巡署本月一口氣晉升東南沙分署副分署長李志豪、南部分署副分署長陳朝陽、偵防分署副分署長方深滽三名上校晉升少將，84、85、86年班各有一位，創下海巡署成立以來一次晉升最多少將紀錄。但有後續其他年班軍職人員，反應此舉恐使87年班後人員晉升受阻。

海巡署表示，該署是就職務出缺狀況並考量勤務、業務實需，依據候選名冊檢討陞任，人事政策未有所改變；另後續仍將依職務出缺狀況，適時檢討適員陞任，並無影響軍職同仁晉陞機會。官員則說，該署高層在勾選晉升人員前，均已考量停年相關因素，明年按服役年限也會有將領屆退，明年晉升少將人數「不會是零也不會是一」。

國防部 海巡署

延伸閱讀

台東八邊海域凌晨2漁船碰撞毀損 3船員獲救

2花蓮海巡開巡邏車涵洞輾死人涉肇逃 海巡署：立即汰除

花蓮男涵洞喝酒遭輾破頭！2海巡「巡邏撞死人」裝傻肇逃還滅證

蘭陽媽祖文化節「慈杯」亮相只送不賣 今年海巡將由雲林艦護駕

相關新聞

海巡破紀錄同時晉升3名少將…內部質疑堵塞人事 海巡署回應

國防部日前發布2024年9月份將官晉任名單，海巡署「破紀錄」有三名上校同時晉升少將，與往年僅零星一位形成強烈對比，但也引...

41中共機艦出海聯合戰備警巡 無人機圍台飛行一整圈

中共機艦昨天晚間又發動一波「聯合戰備警巡」，大批軍機出海擾台，軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計4...

國防預算書出爐 潛艦、無人機成焦點

立法院第十一屆第二會期即將報到，新會期重頭戲將審查明（一一四）年度中央政府總預算，各部會預算書昨天陸續送抵立法院，各界關...

中共「聯合戰備警巡」再起 傍晚起20架次共機出海擾台

國防部今晚表示，從下午4點30分起，中共軍機大批出海，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

新式T112步槍 陸軍、憲兵編列81億元分5年採購

國防部軍備局在今年展示T112新式步槍的研發成果，軍方也從明年度起編列預算將採購換裝新式步槍，根據預算書規劃，陸軍及憲兵將分5個年度總計編列81億元總預算，分別採購步槍、雷射模組及其他附屬套件。

陸軍分3年度編列115億元 對美採購近千架攻擊無人機

美國國務院在6月批准對我國出售價值19.5億元新台幣的720套Switchblade 300「彈簧刀」自殺無人機以及價值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。