海巡破紀錄同時晉升3名少將…內部質疑堵塞人事 海巡署回應

國防部日前發布2024年9月份將官晉任名單，海巡署「破紀錄」有三名上校同時晉升少將，與往年僅零星一位形成強烈對比，但也引起海巡軍職人員內部訾議，認為高層不顧軍職晉升相關停年規定，此舉將堵塞人事，阻礙後期軍職人員發展。

海巡署則回應，人事政策未有所改變，後續仍將依職務出缺狀況，適時檢討適員陞任，不會影響軍職同仁晉陞機會。官員說，明年仍會有複數人員晉升將領。

海巡署本月一口氣晉升東南沙分署副分署長李志豪、南部分署副分署長陳朝陽、偵防分署副分署長方深滽三名上校晉升少將，84、85、86年班各有一位，創下海巡署成立以來一次晉升最多少將紀錄。但有後續其他年班軍職人員，反應此舉恐使87年班後人員晉升受阻。

海巡署表示，該署是就職務出缺狀況並考量勤務、業務實需，依據候選名冊檢討陞任，人事政策未有所改變；另後續仍將依職務出缺狀況，適時檢討適員陞任，並無影響軍職同仁晉陞機會。官員則說，該署高層在勾選晉升人員前，均已考量停年相關因素，明年按服役年限也會有將領屆退，明年晉升少將人數「不會是零也不會是一」。