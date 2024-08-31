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41中共機艦出海聯合戰備警巡 無人機圍台飛行一整圈
中共機艦昨天晚間又發動一波「聯合戰備警巡」，大批軍機出海擾台，軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計41架、艘次中共機艦持續在台海周邊活動。同時還有無人機2架次環繞台灣飛行完整一圈，國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（30）日清晨到今（31）日清晨6時為止，共計偵獲共機30架次、共艦7艘次及公務船4艘持續在台海周邊活動，其中20架次共機跨越海峽中線進入北部、中部、西南和東部空域活動。
根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午8時37分到晚間7時27分為止，有23架次共軍主戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中15架曾跨越中線距離基隆西北方約45浬，在中線南部則深入西南空域最近距離鵝鑾鼻西南方40浬。
軍方同時偵獲2架次無人機從下午3時59分到深夜11時08分，經台灣西南、東部及北部外海外環繞台灣完整飛行一圈，最近時距離蘭嶼東南方約33浬。
另外，昨天下午4時33分到晚上9時01分，在台海北部空域發現輔戰機2架次出現我防空識別區北部邊緣；在西南空域外圍則從上午8時55分到晚間8時，發現輔戰機3架次徘徊在西南空域，最接近時距離鵝鑾鼻西南西方約51浬。
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