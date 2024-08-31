快訊

女教授年薪比男教授少50萬 全球高教陷「玻璃天花板」

子瑜也受害！TWICE也遭AI換臉製成不雅片 JYP娛樂發聲：絕對告到底

菜瓜布恐比馬桶刷髒！多久要換… 綠色和黃色兩面都能洗碗？正確用法曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

41中共機艦出海聯合戰備警巡 無人機圍台飛行一整圈

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
軍方公布最新中共解放軍台海周邊動態，從昨天到今天共計41架、艘次中共機艦持續在台海周邊活動。同時還有無人機2架次環繞台灣飛行一圈。圖／國防部提供
軍方公布最新中共解放軍台海周邊動態，從昨天到今天共計41架、艘次中共機艦持續在台海周邊活動。同時還有無人機2架次環繞台灣飛行一圈。圖／國防部提供

中共機艦昨天晚間又發動一波「聯合戰備警巡」，大批軍機出海擾台，軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計41架、艘次中共機艦持續在台海周邊活動。同時還有無人機2架次環繞台灣飛行完整一圈，國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（30）日清晨到今（31）日清晨6時為止，共計偵獲共機30架次、共艦7艘次及公務船4艘持續在台海周邊活動，其中20架次共機跨越海峽中線進入北部、中部、西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午8時37分到晚間7時27分為止，有23架次共軍主戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中15架曾跨越中線距離基隆西北方約45浬，在中線南部則深入西南空域最近距離鵝鑾鼻西南方40浬。

軍方同時偵獲2架次無人機從下午3時59分到深夜11時08分，經台灣西南、東部及北部外海外環繞台灣完整飛行一圈，最近時距離蘭嶼東南方約33浬。

另外，昨天下午4時33分到晚上9時01分，在台海北部空域發現輔戰機2架次出現我防空識別區北部邊緣；在西南空域外圍則從上午8時55分到晚間8時，發現輔戰機3架次徘徊在西南空域，最接近時距離鵝鑾鼻西南西方約51浬。

中共 台海 國防部 解放軍

延伸閱讀

陸軍分3年度編列115億元 對美採購近千架攻擊無人機

購976架攻擊無人機飛彈系統 陸軍：現代化部隊標配

國防部：中共23機艦船台海周邊活動 最近距基隆61浬

38中共機艦出海 國軍運用機艦嚴密監控

相關新聞

41中共機艦出海聯合戰備警巡 無人機圍台飛行一整圈

中共機艦昨天晚間又發動一波「聯合戰備警巡」，大批軍機出海擾台，軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計4...

國防預算書出爐 潛艦、無人機成焦點

立法院第十一屆第二會期即將報到，新會期重頭戲將審查明（一一四）年度中央政府總預算，各部會預算書昨天陸續送抵立法院，各界關...

中共「聯合戰備警巡」再起 傍晚起20架次共機出海擾台

國防部今晚表示，從下午4點30分起，中共軍機大批出海，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

新式T112步槍 陸軍、憲兵編列81億元分5年採購

國防部軍備局在今年展示T112新式步槍的研發成果，軍方也從明年度起編列預算將採購換裝新式步槍，根據預算書規劃，陸軍及憲兵將分5個年度總計編列81億元總預算，分別採購步槍、雷射模組及其他附屬套件。

陸軍分3年度編列115億元 對美採購近千架攻擊無人機

美國國務院在6月批准對我國出售價值19.5億元新台幣的720套Switchblade 300「彈簧刀」自殺無人機以及價值...

明年預算未見C-130運輸機升級案？ 太武山計畫藏玄機

國防部今天將114年度國防預算書送達立法院，在公開預算項目卻不見先前傳出的C-130H運輸機性能升級案，不過空軍已經編列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。