國防預算書出爐 潛艦、無人機成焦點

立法院第十一屆第二會期即將報到，新會期重頭戲將審查明（一一四）年度中央政府總預算，各部會預算書昨天陸續送抵立法院，各界關注潛艦國造預算，國防部指出，「潛艦國造第三階段後續艦籌建（海鯤號潛艦後續艦）案」，預計從明年起到一二七年，分十四個年度編列二八四○億元八○八○萬元，建造七艘後續潛艦。

據了解，原型艦「海鯤號」現正執行各項測試，預計明年底以前完成海測並交付海軍，後續七艘國造潛艦預計將採「三＋二＋二」方式分批建造。根據預算書說明，海軍明年僅執行廿億元行政經費，但一一五年預算大幅增至一七○億元，往後各年的單年預算皆高於二○○億元，最高峰出現在一二○年，也就是預算執行的第七年，額度達到三二一億餘元。

陸軍分3年編列115億元預算，將對美採購「彈簧刀」等無人攻擊機。圖／截自AeroVironment官網

美國國務院於六月批准對我國出售價值十九點五億元的七二○套Switchblade 300「彈簧刀」自殺無人機以及價值九七億元的二九一套ALTIUS 600M-V反裝甲無人機，陸軍公布明年度預算書，從一一三年度起，已經分三個年度編列一一五億籌購「攻擊無人機飛彈系統」，其中包括「人員殺傷型」六八五架、「反裝甲型」二九一架，但採購數字與美方略有出入。

國防部同時也公布「一一三年中共軍力報告書」與「五年兵力整建及施政計劃報告」。報告稱，火箭軍等部隊實彈射擊及飛彈飛越我領空等舉動，均為對我高強度威脅。