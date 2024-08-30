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新式T112步槍 陸軍、憲兵編列81億元分5年採購
國防部軍備局在今年展示T112新式步槍的研發成果，軍方也從明年度起編列預算將採購換裝新式步槍，根據預算書規畫，陸軍及憲兵將分5個年度總計編列81億元總預算，分別採購步槍、雷射模組及其他附屬套件。
114年度國防部所屬單位預算書指出，全軍T91步槍服役迄今已超過19年，綜觀各國步槍均已廣泛使用瞄準鏡、戰術握把、雷射模組等裝備，但國軍只使用傳統機械式準覘，無其他輔助套件，已不敷未來戰爭的趨勢，需汰換為精度高、可快速射擊之步槍，以有效增加各類部隊及單兵戰鬥能力。
根據預算書內容，T112步槍採購全案編列81億元，執行期程從114年到118年，計畫分5年採購新型步槍及附屬裝備，其中陸軍預算為69億6225萬元、憲兵預算9億3602萬元。
其中，第一年預算除新式步槍外，還將採購雷射模組，後續年度也將持續採購步槍及附屬裝備。
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